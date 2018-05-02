Ticaret Borsası endeksleri

Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Pastırma (bonfile) kg 77,00
Sucuk (1.kalite) kg 47,34
Buğday kg 1,00
Kabak çekirdeği kg
12,95
Dana eti (kemikli) kg 26,93
Kurum Haberi
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Pastırma (bonfile) kg 77,00
Sucuk (1.kalite) kg 47,34
Buğday kg 1,00
Kabak çekirdeği kg
12,95
Dana eti (kemikli) kg 26,93
Kurum Haberi