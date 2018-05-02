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Ticaret Borsası endeksleri

Bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan işlem gördü.

Ticaret Borsası endeksleri
Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 77 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 47,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi       Miktarı           Fiyat
Pastırma (bonfile)      kg           77,00
Sucuk (1.kalite)           kg           47,34
Buğday            kg            1,00
Kabak çekirdeği          kg       
12,95
Dana eti (kemikli)      kg           26,93
Kurum Haberi
 
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