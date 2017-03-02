Ticaret Borsası hizmet kalitesini tescilledi

TOBB 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,'nin de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler 'de gerçekleştirildi.

Törene, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, Meclis Başkanı Recep Bağlamış, Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, Yönetim Kurulu üyesi Bekir Çizmeli, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Onay katıldı.

Kayseri Ticaret Borsasına, TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmalardaki başarısı nedeniyle akreditasyon belgesi takdim edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şaban Ünlü, daha önceden de 5 yıldızlı hizmet kalitesine sahip olduklarını ifade ederek, “ Kayseri Ticaret Borsası olarak, her zaman kurumsallaşma ve üyelerimize daha iyi hizmet verme adına çalışmalar yapıyoruz. TOBB tarafından getirilen standartlar kalite bilincinin artmasına ve Oda/Borsaların Avrupa ülkelerindeki sisteme uyum sağlaması açısından son derece önemli. Bizde bunun farkında olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yoğun bir gayret gösterdik ve belgemizi almaya hak kazandık” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası’nın Türkiye genelinde ki Borsalar içinde hatırı sayılır bir konumda olduğuna dikkat çeken Başkan Ünlü, “ Kayseri ticareti ile bilinen bir şehir. Bizde bu ticareti yapan üyelerimize en iyi şekilde hizmet verme gayretindeyiz. Belgeyi almamızda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurum Haberi

