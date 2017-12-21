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Ticaret Odaları Konsey Toplantısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da katıldı.

Ticaret Odaları Konsey Toplantısı yapıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu’nun yanı sıra çok sayıda ticaret odası başkanı yer aldı.

Konsey toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hiçyılmaz, 2017 yılında yaşanan ekonomik gelişmeler ve ticarete olan yansımalarının toplantıda konuşulduğunu belirterek, 2018 yılına ilişkin beklentilerin sıralandığını kaydetti.

Başkan Hiçyılmaz, konsey toplantısında yurt içi ve dışı kaynaklı her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisinin ve reel sektörünün ne kadar sağlam bir yapıda olduğunun gündeme geldiğini belirtti.

Toplantıda istihdam, üretim ve ticaret teşviklerine ilişkin önemli tespitlerin yapıldığını belirten Başkan Hiçyılmaz, mali piyasalardaki dalgalanmaların sonucunda Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımının reel sektöre yapacağı olumsuz etkinin azaltılması için Hükümetten destek taleplerinin dile getirildiğini ifade etti.
Hiçyılmaz, “Ticaret Odaları Konsey toplantısında, Hükümetimizin verdiği teşvik ve desteklerin piyasalara katkısından, büyüme rakamındaki dünya birinciliğine ve ihracatın yeniden tarihi bir rekora ulaşılacak olmasına kadar geniş bir perspektifte değerlendirmeler yapıldı” dedi.
İHA
 
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