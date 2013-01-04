Ticaret Odası Başkanlığına Aday Oldu

Kayseri Erciyesspor Başkanlığını da yapan spor kamuoyunun da yakından tanıdığı Nuh Mehmet Delikan, KTO Başkan adaylığını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak. Kayseri Ticaret Odası Başkanı olduğu takdirde çok önemli ve büyük hizmetlerin altına imza atacağını vurgulayan Delikan, “Tüm üyeleri kucaklayan onlara en güzel ve kaliteli hizmetleri verecek bir ekiple gelmeyi istiyoruz. Bugüne kadar KTO’da yapılan hizmetler için gelmiş-geçmiş başkan ve tüm yöneticilere teşekkür ederim. KTO Kayseri’ye layık bir şekilde iyi yönetilmelidir. Bir zamanlar Kayseri, Orta Anadolu’nun sanayi ve ticaret merkezi konumunda idi; ilimiz bugün bu özelliğini Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi illere kaptırmıştır. Maalesef Kayseri hak ettiği yerde değildir. Tüm üyeleriyle barışık, herkesi kucaklayan ve bütünleştiren bir zihniyet iş başında olmalıdır.” dedi.