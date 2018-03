TKDK'den yatırımcıya 5 milyar lira hibe

Kalender, yaptığı açıklamada, kurumun 2007 yılından beri Avrupa Birliği (AB) desteğiyle kırsal bölgelerde yatırımcılara kalkınma hibeleri sağladığını söyledi.

Türkiye genelinde 42 ilde kuruma bağlı koordinatörlüğün faaliyet gösterdiğini ifade eden Kalender, et işletmelerinden süt işletmelerine, yumurtadan tavukçuluğa kadar birçok farklı sektörde farklı oranlarda hibe dağıttıklarını belirtti.

Kalender, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı'nın (IPARD) birinci döneminde 11 bin projeyle yapılan 7 milyar liralık yatırımla 60 bin kişiye istihdam oluşturduklarını vurguladı.

Hibe ve desteklerle kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine çalıştıklarını anlatan Kalender, yatırım yapmak isteyen girişimciye her türlü olanağı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık

IPARD'ın ikinci dönemine geçildiğini bildiren Kalender, şöyle konuştu:

"TKDK olarak kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Örneğin, kadın yatırımcı başvurduğu zaman nihai sıralama kriterlerinde ilave puan veriyoruz ve ön sıraya çıkmasını sağlıyoruz. Gençlerde ise 40 yaşın altında ise başvuru sahibi aldığı hibeye yüzde 5 hibe sağlıyoruz, bu şekilde daha fazla faydalanmasını sağlıyoruz. Şu an itibarıyla IPARD 1'de 11 bin başvurunun yarısı gençlerden ve kadınlardan oluşmaktadır. Bu, çok büyük bir başarıdır, kurum için de önemli bir artıdır. IPARD 2 kapsamında 2020 yılına kadar da 5 milyar kullanacağız, bunun için de şu anda 2 ayrı çağrıya çıktık, bu çağrılarda yaklaşık bin 600 projeye 800 milyon civarında hibe vereceğiz. İkinci çağrıda da 300'ü aşkın projeye hibe vereceğiz. İlk çağrının ödemeleri bu yıl yapılacak, ikinci çağrıda projeler nihai hale geldi seçim yapılıyor, bunların da sözleşmeleri imzalanarak yatırıma dönüşecek."

Projelerde STK'larla iş birliği dönemi başlıyor

Kalender, dar bütçeli yatırımcıya büyük avantaj sağlayacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla ücretsiz proje dönemini başlattıklarını duyuran Kalender, "TKDK'nin hazırladığı IPARD projelerinin sivil toplum kuruluşları üzerinden yapılmasını önemsiyoruz. Ziraat, et, süt ve damızlık üreticileri birlikleriyle görüşmelerimizi tamamladık. İlgili birliklerle protokol yapacağız ve eğitimlerini biz sağlayacağız. Özellikle küçük projelerin vatandaşın belki bu konuda yeterince birikimi yoktur diye bu projelerin ücretsiz yapılması imkanını getirdik. Bu, çok önemli bir adımdır, önemli bir uygulamadır. Hem vatandaşa ücretsiz proje sağlayan hem de STK'larımızı bu tip kırsal kalkınmaya destek olmasını sağlayıcı önemli bir iş birliğidir." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcının ayağına gidiyoruz"

Kurum olarak doğru projeyi ve yatırımı bulabilmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kalender, farklı il ve ilçelerde tanıtım programları yaptıklarına değindi.



Bu yıl yatırımları tanıtabilmek amacıyla girişimcinin ayağına kadar gittiklerini vurgulayan Kalender, "Biz köylere kadar inen bir mekanizmayı kurduk ve bunu geliştiriyoruz. Arkadaşlarımız doğrudan vatandaşın ayağına gidiyor, güzel projeler varsa onlara bilgi veriyor, iyi projelerin gelmesini sağlıyor. Elbette her yerden ve her köyden güzel proje gelmeyebilir ama en azından 'biz varız, biz sizi destekliyoruz' mesajını herkese veriyoruz." diye konuştu.

AA