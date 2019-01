TMSF Başkanı Gülal: "Boydak Holding Büyümeye, İstihdam Sağlamaya Devam Ediyor"

Boydak Holding'te düzenlenen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'nin şu anda 955 şirkete vaziyet ettiklerini ve bu şirketlerin yüzde 27 seviyesinde büyüdüğünü söyledi. Başkan Gülal, "2018 yılı TMSF kayyımında yönetilen şirketler için önemli bir yıldı. 2016’dan bu tarafa şirketlere vaziyet ediyoruz. Şuan itibariyle TMSF kayyımında yönetilen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar TL seviyesinde, öz kaynak rakamı 19,8 milyar TL seviyesinde, çalışan sayısı da 44 bin 622 seviyesinde. Genel olarak da bu şirketler aktif olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü. TMSF kayyımlığında yönetilen yapının en büyüğü Boydak. Boydak, sadece Kayseri üzerinde değil ülkemizin de önemli holdinglerinden bir tanesi. Bizim de üzerinde daha fazla durduğumuz bir grup. Çünkü, hem Kayseri hem de ülkemiz için önemli bir ekonomik değer. Boydak Holding 8 farklı alanda toplam 31 şirketiyle faaliyet gösteren bir grup. Ülkemiz ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 7 tane grup şirketimiz var, bu son derece önemli. Entegre üretim anlayışıyla hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bunlar içerisinde önemli şirketlerimiz var. İstikbal Mobilya, mobilya sektöründe Türkiye lideri. Devamında Boyteks bir dünya markası, dünyanın en büyük kumaş üretim tesisi. HES Kablo da Türkiye’de kablo alanında lider. Şuanda Boydak Holdingde toplam bin 664 mağaza sayısı ile faaliyet gösteriyoruz. Bunun hemen hemen bin 200 tanesi yurt içinde, kalanı yurt dışında olmak üzere. Çalışan sayımız da 12 bin 154" ifadelerini kullandı.



Boydak Holding bünyesindeki şirketlerin her birinin kendi alanda söz sahibi firmalar olduğunun altını çizen Gülal, "Mobilya sektöründe pazarın hemen hemen yüzde 60’ını domine ediyoruz. Bellona, İstikbal ve Mondi ile sektörün lokomotif aktörlerinden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare kapalı alanımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki en büyük 10 mobilya üreticisinden bir tanesiyiz. HES Kablo, kablo sektöründe Türkiye’de lider. Bunların her biri kendi alanlarında çok önemli firmalar. HES Kablo, 280 bin metrekare üretim alanı ve bin 270 çalışanı var. 126 ülkeye ihracat yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Boyteks sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük mobilya kumaşı üretim tesisi. Yatak kumaşı üretiminde dünyanın en büyüğü, Bursa ve Kayseri’de faaliyet gösteren tesislerimiz var. Hemen hemen de bin 833 çalışanımız var Boyteks’te" diye konuştu.



"Şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz"

TMSF kayyımlığında yönetilen şirketlerle alakalı genel politikalar hakkında bilgiler veren Muhiddin Gülal, “TMSF kayyımlığında bu şirketlerin devredildiği andan itibaren şirketlerin tamamına ‘milli servet’ gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Çünkü TMSF kayyımlığında yönetilen şirketlerde 44 bin çalışan insan var, dolayısıyla bunun sosyal bir mesuliyeti var. Bu şirketlerin ekonomik olarak bir irtifa kaybetmemesi, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam etmesi lazım. Dolayısıyla ekonomik sorumluluğu üzerimizde. Bunlara milli servet ve milletin emaneti gözüyle bakıyoruz. O ihtimamla da şirketlerimize vaziyet etmeye çalışıyoruz” dedi.



"2017'deki ciro rekorunda yüzde 14 artış sağlandı"

Boydak Holding'in 2018 yılında ciro, kar ve ihracat rakamlarında artış sağladığının altını çizen Gülal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"2017’de 8,6 milyar TL ciro yapmıştık, 2017 cirosu Boydak Holding’in son 10 yılının rekor cirosuydu. 2018’i planlarken bu ciroyu yakalarsak başarı addederiz diye düşünmüştük. Ama arkadaşlar 9,8 milyar TL toplam ciro yakalayarak ciro bazında yüzde 14 artış sağladılar 2017’deki rekora rağmen. Diğer taraftan 2017’de 831 milyon TL vergi öncesi kâr elde etmişken 2018 yılı sonunda yüzde 33,7 seviyesinde bir artış söz konusu oldu. 2018 yılı itibariyle 856 milyon TL net kâr rakamı seviyesine ulaştık. Burada da özellikle ülkemizin 2018’in ikinci yarısı yaşadığı kur dalgalanmalarına rağmen arkadaşlar yüzde 25 seviyesinde kâr artışı sağladılar. Bu rakamlara ulaşan kayyım heyetine teşekkür ediyorum. 2017’de 432 milyon TL vergi ödedik, 2018’de 658 milyon TL vergi ödeyeceğiz. Bu manada da yüzde 52,3 seviyesinde bir artışımız söz konusu. 2018’de 391 milyon dolarlık bir ihracat rakamı gerçekleştirdik, 2017’ye göre yüzde 5,1 seviyesinde bir artış söz konusu. 2019 yılı Boydak açısından ihracat yılı olacak. Boydak Holding’i devraldığımızda bu grubun 383 milyon dolar banka borcu vardı. Biz bu 2 buçuk yıllık süreç içerisinde hemen hemen 245 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirdik ve bugün holdingin toplam banka borcu 138 milyon dolar seviyesinde. Yani arkadaşlarımız kazandıklarının tamamını hemen hemen nakit pozisyonunu ayarlamakta kullandılar."

Boydak Holdingle alakalı kamuoyuna vermek istediği mesajı da ileten Gülal, “Boydak Holding emin ellerde, millet emanetine yüksek ihtimamla vaziyet ediyoruz. Boydak Holding büyümeye, katma değer katmaya, istihdam etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.



"Boydak Holding satılmayacak"

Soruları cevaplandıran Gülal Boydak Holding'in önceki CEO'su Ertunç Laçinel ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Boydak Holding'e Arapların ilgisi olduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve Boydak holding'in satılmayacağını kaydeden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Şu ana kadar 955 firmaya vaziyet ediyoruz. Şu anki hukuki altyapı eğer firmaların ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satışı gündeme gelebiliyor. Rakamları arz ettim, Boydak Holding’in ekonomik devamlılığında herhangi bir tehlike olmadığı gibi rakamları bizim yönetimimizde büyüyerek devam etti. Dolayısıyla Boydak Holding’in an itibariyle satışı ile ilgili düşüncemiz yok. Bu şirketlerle alakalı da hukuki süreç devam ediyor. Boydak Holding ölçeğinde birinci derece mahkemesi müsadere kararı verdi ama karar kesinleşmedi. Dolayısıyla karar kesinleşinceye kadar Boydak holding’e vaziyet etmeye, bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın Toplantısına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın yanı sıra Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holding yöneticileri ve basın mensupları katıldı.