TOKİ 240 Ay Vadeyle İş Yeri Satıyor

TOKİ, açık artırma yöntemiyle aralarında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adana ve Gaziantep gibi metropol illerin bulunduğu 33 ilde 166 işyeri ve 12 konutu satacak. Taşınmazlar üç ayrı ödeme şekli ile satışa sunulacak. Bu kapsamda yüzde 10 peşin 240 ay vade, yüzde 10 peşin 120 ay vade ve yüzde 15 peşin 120 ay vade seçenekleri ile konut ve işyerlerinin satışı gerçekleştirilecek.

YÜZDE 10 PEŞİN 240 AY VADE

TOKİ’nin yüzde 10 peşin 240 ay vade ile satışını gerçekleştireceği işyerleri; “Trabzon-Bahçecik 2. Etap, Trabzon-Merkez Zağnos Vadisi, Zonguldak-Devrek Çaydeğirmeni, Gaziantep-Islahiye, Gaziantep-Merkez Beylerbeyi, Niğde-Bor 5. Bölge, Bayburt-Merkez Şingah, Malatya-Beydağı, Edirne-İpsala, Ankara Protokol Yolu 4. Bölge, Ordu-Gölköy, Konya-Beyşehir, Kayseri-Yahyalı, Giresun-Alucra, Balıkesir-Merkez Ayşebacı 2. Bölge, Bursa-Nilüfer Kayapa, Osmaniye-Merkez Yaveriye, Tokat-Merkez Dedeli, Karaman-Merkez Yeşilada, Kahramanmaraş-Afşin, Kahramanmaraş-Türkoğlu, Yozgat-Boğazlıyan, Yozgat-Merkez Eskipazar, Çorum-Merkez Celilkırı ve Sakarya-Adapazarı Korucuk’ta” bulunuyor.

YÜZDE 10 PEŞİN 120 AY VADE

TOKİ’nin İstanbul-Bahçeşehir Projesi’ndeki satışa sunacağı işyerleri de yüzde 10 peşin 120 ay vadeli olarak satılacak.

İdare satışa çıkardığı diğer taşınmazların satışını da yüzde 15 peşin 120 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek.

33 İLDE 178 TAŞINMAZ

TOKİ’nin satışa sunduğu taşınmazlar; Ankara, İstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Bayburt, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak illerinde bulunuyor.

16 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00’da yapılacak işyeri ve konut satış müzayedesi Eskidji firmasının İstanbul’daki merkezinde gerçekleştirilecek. Müzayedeye TOKİ merkez binasından canlı bağlantı yoluyla ve www.eskidji.com internet adresinden de söz konusu taşınmazlar için teklif verilebilecek.

Müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin müzayededen önce banka hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı olarak talip oldukları taşınmazların her biri için ayrı ayrı ödeme yapacak. Muhammen bedeli 20 bin liraya kadar olan taşınmazlar için 2 bin lira, muhammen bedeli 100 bin liraya kadar olanlar için 5 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liraya kadar olanlar için 10 bin lira, muhammen bedeli 200 bin liranın üstünde olan taşınmazlar için için 50 bin lira katılım teminatı alınacak.

Bütün taşınmazlar açık artırmaya vadeli muhammen bedellerle çıkacak, bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında, dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabilecek. Bu durumda, taşınmazlar için peşin ödeme indirimi yapılmayacak.

Satışa sunulan taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.eskidji.com internet adreslerinden ulaşılabilecek.