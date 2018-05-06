TOKİ’ye talep yağıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Anadolu’nun birçok bölgesinden konut için yoğun talep geldiğini vurgulayarak, “Dar gelirli konuta erişmekte zorlanan vatandaşlarımıza yönelik arz ettiğimiz konutlara 5-10, hatta 50 katı müracaat alıyoruz. Yaptığımız konutlardan çok daha fazla talep geliyor. İdare olarak bu talebi karşılamak için çalışıyoruz” dedi. TOKİ Kayseri’den 205 konutu satışa çıkardı.

Özellikle gelişmekte olan ve yeni sanayi sitelerinin inşa edileceği illerden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Aksaray’da bin 600 iş yerini kapsayan sanayi sitesi inşa ediyoruz. Bu bölgeden yoğun bir konut talebi geliyor. Aksaray ilimizde satışını gerçekleştirdiğimiz 377 konutumuza 7 bin 341 başvuru yapıldı” diye konuştu.

İdarenin ülkenin dört bir yanında inşa ettiği projeler ile yeni istihdam alanı ve yeni iş olanakları oluşturduğunu belirten Turan, “Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan alt gelir grubundaki vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir Karaman merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek. Karaman’da inşa edip satışa sunduğumuz 54 konutumuza vatandaşlarımızdan 761 kişi başvuruda bulundu ”ifadelerini kullandı.







Kayseri’den 205 konut satışta

Ağırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, son 3,5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, 2017 yılında yapılanların ise yüzde 98’inin alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi.

Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konutun açık satışta olduğunu belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konut fiyatlarının 67 bin TL’den, taksitlerin ise 269 TL’den başladığını ifade etti.

Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını hatırlatan Turan, satışa sunulan konutların Adana’da 118, Adıyaman’da 155, Afyon’da 35, Ankara’da bin 46, Antalya’da 5, Ardahan’da 73, Balıkesir’de 384, Bilecik’te 25, Bitlis’te 4, Bursa’da 120, Çankırı’da 13, Denizli’de 11, Düzce’de 134, Edirne’de 3, Eskişehir’de 40, Gaziantep’te 749, Hatay’da 645, Isparta’da 5, Kars’ta 3, Kastamonu’da 26, Kayseri’de 205, Kocaeli’de 14, Konya’da 78, Kütahya’da 26, Kırıkkale’da 18, Kırşehir’de 738, Malatya’da 72, Mardin’de 107, Niğde’da 61, Sakarya’da 338, Sivas’ta 812, Samsun’da 751, Şanlıurfa’da bin 3, Trabzon’da 8, Uşak’ta 50, Yozgat’ta 246, Van’da 65, Zonguldak’ta 141 konuttan oluştuğunu kaydetti.

İHA