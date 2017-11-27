Toplu taşımada tek kart dönemi

Ulaştırma Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi”projesiyle trafik cezalarını artık polis değil MOBESE kesecek. Vatandaşlar tek bir kart ile Türkiye genelinde toplu taşıma araçlarına binebilecek.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” projesinin detayları belli oldu. Projeye göre, yollar ve tabelalar akıllı olacak. Sürücüler yola çıkmadan her şeyi görebilecek. Toplu taşımada Türkiye genelinde tek kart modeline geçilecek. Araçlara kara kutu zorunlu hale getirilirken, trafik cezasını polis değil MOBESE kesecek. Sistemin detayları şöyle:

TABELALAR LED'Lİ OLACAK

Karayolları internete bağlanıyor: Karayollarındaki şerit çizgileri ve trafik levhaları uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edilip fiber optik ve geniş bant şebekeleri, karayolların altyapısı boyunca yeterli olacak şekilde tamamlanacak. Trafikte kullanılan ışık ve işaretlerde çevreci ve led teknolojisi gibi enerji verimliliğini arttıracak teknolojiler kullanılacak.

ANLIK BİLGİ VERİLECEK

Bilgiler anında tabelada: Her ilde Trafik Yönetim Merkezleri kurulacak. Karayolu üzerindeki kameralar ve algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, bu merkezlere iletilecek. Buralarda işlenen bilgileri sürücülerle, yolcularla ve diğer ilgili yerlerle paylaşacak. Şehirlerarası bir yolda yapım çalışması, hava durumuna bağlı bir risk veya sürücünün uyarılması gerekli olan bir durum varsa bu uyarıları değişebilen levhalar üzerinden sürücülerle paylaşılacak.



UYGULAMALAR GELİŞECEK

Kameralarla takip: Şu anda mevcut MOBESE/TEDES sistemleri ile yeni kurulacak olan TEDES'ler, AUS mimarisine entegre edilecek. Sistemler üzerinden acil durumlara yetkili birimler anında müdahale edebilecek, trafik kuralı ihlali yapanlar olursa emniyet teşkilatı devreye girerek haklarında gerekli işlemler yürütülebilecek.

Yol bilgileri cebinizde: Mobil uygulamalar yaygınlaştırılacak ve vatandaş evden çıkmadan önce kullanacağı güzergaha dair her türlü bilgiyi öğrenebilecek.

AYNI KART HER YERDE GEÇERLİ OLACAK



Tek kart: Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemine geçilecek. Vatandaşlar, üzerinde kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile Türkiye genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanacak.

Yerli yazılım: Akıllı Ulaşım Sistemi alanında yerli yazılım kullanılacak.



ARAÇLARA KARA KUTU ZORUNLULUĞU GELİYOR

Araçlara kara kutu: Araçlar için “e-call” cihazı zorunluluğu getirilecek. Bu cihaz sayesinde araçlar muhtemel bir kaza durumunda olay yeri bilgisini acil durum ekiplerine gönderecek. Bu durum aynı zamanda trafik polisinin ve kazazede vatandaşların işini de kolaylaştıracak.

Sürücüyü uyaran sistem: Sürücüyü destekleyen araç içi kontrol ve güvenlik sistemleri geliştirilecek. Buna göre araç şeritten kaydığı anda bir uyarı ile sürücüyü uyaracak.



AKILLI IŞIKLAR TRAFİKTE

Akıllı kavşaklar: Şehir içi ulaşımda araç yoğunluğuna göre trafik sinyalizasyonunu düzenleyen akıllı kavşak kontrol sistemleri ile trafik akışı hızlandırılacak. Buna göre ışıklar araç ve yaya yoğunluğuna göre trafiği yönetecek.

Merkezden takip: Yol güzergahı üzerindeki tüm akıllı sistemler bir merkezde birleştirilecek. Tüm ulaşım ağı kendi içinde ve dünya ile entegre olacak.

Timetürk