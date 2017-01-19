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Topraksız domatesler sofralarda yerini aldı

Kayseri Şeker’de toprak yerine Kokopit (Cocopeat) kullanılarak kış sezonunda üretilmeye başlanan domatesler tüketicilerin sofralarında yerini almaya başladı.

Topraksız domatesler sofralarda yerini aldı
Toprak yerine Hindistan cevizi liflerinden elde edilerek içine makro ve mikro elementler eklenip organik besleyici hale getirilen Kokopit (Cocopeat) ile üretilen domatesler, ‘Seramis’ markası ile tüketicilere sunulmaya başlandı.
Kayseri Şeker’in seralarında tozlaşma işleminin bombus arıları (tüylü arı) kullanılarak üretilen domatesler, 13-14 metre uzayabiliyor, 30 bin domates fidesinden sezonluk olarak 300-350 ton salkım ürün alınabiliyor.
Topraksız domates üretimi yapılan Kayseri Şeker’e ait 10 bin metrekarelik modern cam kaplamalı serada, domates fidelerinin dikimden hasada kadar yapılan tüm uygulamalar ve üretim aşamalarında hijyen kurallarına azami derecede uyularak, ürünler sofraya sunuluyor.
İHA


 
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