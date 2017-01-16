Toyota Plaza Aksoy’dan dev kampanya! Kayseri’de sektörün önde gelen firmalarından Toyota Plaza Aksoy, yeni yılda otomobil sahibi olmak ya da eski otomobillerini değiştirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.



Toyota Plaza Aksoy, yeni yıla özel kampanyası ile dikkat çekiyor. Toyota Aksoy Plaza Genel Müdürü Faruk Aksoy, yılın ilk kampanyasında otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip indirimler ve benzersiz avantajlar sunduklarını söyledi.



“8 bin TL’ye kadar indirim fırsatı”

Gerçekleştirdikleri kampanya hakkında bilgi veren Aksoy, “Örneğin teknolojik özellikleri ve sürüş keyfi ile öne çıkan, ilgi gören Yaris Hybrid kampanyada 8 bin 436 TL'lik indirim sunuyoruz. Diğer Yaris modellerindeki indirim ise 5 bin 400 TL'yi buluyor. Kampanya kapsamında, 2016 model Corolla'nın dizel modellerinde de 10 bin 150 TL'ye varan indirimler var. 2016 model yılı Corolla'nın benzinli modellerin ise 5 bin 450 TL'ye ulaşan indirim avantajı Toyota Plaza Aksoy'un yeni yıl kampanyasındaki yerini alıyor.” diye konuştu.

Ocak ayı kampanyasında her türlü yol koşullarında zorlukların üstesinden başarıyla gelen efsane Pick-up Hilux’da da özel fiyat avantalarının yer aldığını kaydeden Aksoy, efsanevi araç olarak da bilinen Pick-up Hilux’a özel de 5 bin TL’ye varan indirim seçenekleri olduğunu ifade etti.



“İsterseniz ödemeye 2017 Ağustos’ta başlayın”

Aksoy, “Pick-up Hilux, arazi şartlarına olduğu kadar şehrin yollarında da mükemmel bir uyum sunan bir araç. Bunun yanında Toyota RAV4'teki indirimler de 5 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. Yüzde 1,09'dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Aksoy'un ocak kampanyasından yararlananlar, aynı zamanda diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Ağustos ayında başlayabiliyorlar.” diye konuştu.



“Otomobillerini değiştirmek isteyenlere özel kampanyalar”

Mevcut araçlarını değiştirmek isteyenlere de yine fırsatlar sunduklarını anlatan Aksoy, “Markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip, yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza Aksoy'da ‘takas’ imkanı da bulunuyor. İsteyen müşterilerimiz bu cazip takas kampanyamızdan da yararlanıp, yeni yılda son model araçlara sahip olabilir.” dedi.



“Bu fırsatlar kaçmasın”

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak ve bunun yanında birbirinden şık Toyota modellerini görmek için vatandaşları, Toyota Plaza Aksoy’a davet eden

Toyota Aksoy Plaza Genel Müdürü Faruk Aksoy, “Otomobil sahibi olmak isteyenler ya da eski otomobillerini değiştirmek isteyenler bu cazip fırsatları kaçırmasın. Otomobil tutkunlarını Toyota Plaza Aksoy’a bekliyoruz.” şeklinde konuştu.



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