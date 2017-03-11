Trafiğe 1 ayda bin 387 araç eklendi

Ocak ayı sonu itibarıyla Kayseri' de trafiğe kayıtlı toplam 346 837 adet taşıtın yüzde 62,6'sını otomobil, yüzde 1,8' ini minibüs, yüzde 1,3' ünü otobüs, yüzde 16,8' ini kamyonet, yüzde 4,7' sini kamyon, yüzde 4,6'sını motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8' ini ise traktör oluşturdu.

Kayseri' de Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,5 oranında artış yaşandı.

Ülke genelinde ise Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 211 bin 701 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde16,4'ünü kamyonet, yüzde14,2'sini motosiklet, yüzde8,3'ünü traktör, yüzde3,9'unu kamyon, yüzde2,2'sini minibüs, yüzde1'ini otobüs, yüzde0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 128 bin 648 taşıt içinde otomobil yüzde65,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde22,3 ile kamyonet, yüzde4,2 ile motosiklet, yüzde3,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kurum Haberi