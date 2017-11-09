Trafiğe kayıtlı araç sayısı 359 bini geçti

Eylül ayı sonu itibarıyla Kayseri' de trafiğe kayıtlı toplam 359 bin 426 adet taşıtın yüzde 62,7' sini otomobil, yüzde 1,7' sini minibüs, yüzde 1,3' ünü otobüs, yüzde 16,8' ini kamyonet, yüzde 4,6' sını kamyon, yüzde 4,6'sını motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8' ini ise traktör oluşturdu.

Kayseri' de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 oranında arttı.

Ülke genelinde ise Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 adet taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kurum haberi







