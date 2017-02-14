Trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan'ın Palas mahallesinden Kayseri'ye yolcu götürmekte olan Ali Aldemir idaresindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, Yeni Çevre yolu polis noktası yakınlarında bilinmeyen nedenle önce orta refüje daha sonra ise MOBESE direğine çarptı. Feci kazada 45 yaşındaki şoför Ali Aldemir hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.Kazayı haber alır almaz olay yerine giden Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız 'Kardeşim' dediği çocukluk arkadaşı Ali Aldemir'in ölümü ile gözyaşlarına boğuldu. Başkan Yıldız 'Canım arkadaşım, kardeşim bir süre öncede çocuğunu kaybetmişti. Acımız çok büyük. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah bu ve benzeri acıları bir daha yaşamayız' dedi.Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Ali Aldemir’in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.