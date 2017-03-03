TÜFE artışta

Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde 2,84 ile ulaştırma olurken, bunu yüzde 1,75 ile sağlık, yüzde 1,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,28 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,88 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 24,61 ile mandalina, yüzde 15,25 muz ve yüzde 12,66 ile salatalık olurken, en çok düşüş gösteren maddeler yüzde 26,70 domates ve yüzde 21,30 ile karnabahar oldu.

Kurum Haberi

