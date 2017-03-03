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TÜFE artışta

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde, (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 7,97 artış gerçekleşti.

TÜFE artışta
Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde 2,84 ile ulaştırma olurken, bunu yüzde 1,75 ile sağlık, yüzde 1,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,28 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,88 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Şubat ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 24,61 ile mandalina, yüzde 15,25 muz ve yüzde 12,66 ile salatalık olurken, en çok düşüş gösteren maddeler yüzde 26,70 domates ve yüzde 21,30 ile karnabahar oldu.
Kurum Haberi
 
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