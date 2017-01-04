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Tüketici fiyat endeksi arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,66 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi arttı
Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde 7,31 ile alkollü içecekler ve tütün olurken, bunu yüzde  3,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde  2,25 ile ulaştırma ve yüzde  1,84 ile eğlence ve kültür takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde  -4,64 ile giyim ve ayakkabı oldu.
En çok artanlar
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Aralık ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 77,52 ile patlıcan, yüzde  54,58 yumurta ve yüzde  27,19 ile nar olurken, en çok düşüş gösteren maddeler yüzde  -22,28 portakal ve yüzde  -17,42 ile pardösü (kadın için) oldu.
Kurumsal Haber
 
 
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