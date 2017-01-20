TÜMSİAD’da Uğurlu yeniden başkan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Nusret Uğurlu yeniden başkan seçildi.

Şube binasında yapılan Genel Kurula, TÜMSİAD Şube Başkanı Nusret Uğurlu, yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı.

Yapılan oylama neticesinde, Nusret Uğurlu başkanlığında 19 yönetim kurulu üyesi yeni görevine başladı. Genel Kurulun ardından teşekkür konuşması yapan Uğurlu, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Yaşar Doğan’ın ve üyelerimizin teveccüh göstermesi ile bir kez daha şube başkanlığına seçilmiş olmam nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimize başarılar dilerken, görevi devreden arkadaşlarıma yaptıkları hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.

TÜMSİAD 2005 yılından kurulduğu günden bu güne kadar çok yol kat etmiştir. Kayseri’de de 2008 yılından bu yana Genel Merkezle istişare halinde olarak tüzüğü doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. İnanç ve ilkelerinden taviz vermeden vizyon ve misyonu gereği yerel ve evrensel değerlere sahip, azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden, dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci, gelişim açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki ve tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haine getirecek iş adamları kuşağı oluşturma hedefinden sapmadan çalışmalarını sürdürmüştür.

TÜMSİAD Türkiye’de KOBİ’lerin en büyük temsilcisi haline gelmiş olup, ekonominin belirleyici unsurlarından biri olan KOBİ’lerin sesi ve sözü olarak sivilleşme önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Kayseri’de çok sayıda etkinliğe imza atarak üyeleri ile birlikte şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağlamıştır. Üyelerimizin daha güzel bir ortamda iş buluşmalarını sağlamak amacıyla Hacı Kılıç Camii karşısında yeni yerine taşınarak faaliyetlerini burada sürdürmektedir.

2016 yılında, bölgemizdeki olumsuz gelişmeler, 15 Temmuz han darbe girişimi ve terör olaylarının üst üste gelmesi nedeniyle, ekonomik olarak sıkıntılı bir yılı geride bırak. Son günlerde dövizdeki spekülasyonlarda eklendiğinde ülkemizi ve ekonomimizi zor durumda bırakma gayretleri ön plana çıkmıştır. Ama sağduyulu düşündüğümüzde ülkemiz üzerinde oynanan oyunun farkında olarak, devletimizin ve hükümetimizin yanında güvenle ve kararlılıkla üretmeye ve ihracata devam edeceğiz.

Tüm olumsuzluklar rağmen büyüme hızımızı yüzde 4’ün üzerine çıkarmalıyız. Bu cümleden bakarak, 2017 yılını üretim ve ihracat yılı olarak ilan etmeliyiz. TÜMSİAD olarak 2017 yılından ümitli olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isterim.”

Yeni yönetim

6. Olağan Genel Kurul sonrasında Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Nusret Uğurlu, Mustafa Ay, Mehmet Raşit Yozgatlıgil, Muhittin Baykara, Hüseyin Akgül, Şükrü Abdurrahman Bayraktar, Ali Alacahan, Şaban Karaslan, Mehmet Raşit Aytekin, Abdulkadir Aytekin, Gökhan Altunok, Hüseyin Saraç, Hüseyin Altakhan, Mehmet Beyoğlu, Ömer Gülmez, Atilla Ayasılı, Ali Erdoğan, Ekrem Sarar, Metin Balıkçı. Kurum Haberi

