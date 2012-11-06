Tüpçülerde Tüpe Yapılan Zamdan Şikayetçi

Tüp satışı yapan Göksel Ceylan, son günlerde yapılan zamların hem tüketiciyi üzdüğünü, hem de esnaf olarak kendi satışlarının düştüğünü söyledi.

Zamların vatandaşı yıprattığını dile getiren Ceylan, "Dar gelirli insanlar bu yükü kaldırmıyor. Bugün tüpün fiyatı biraz düşük olsa alım gücü de artacak, bizim işlerimizde iyi olacak. Son 1 yılda tüpe 15 TL zam geldi. Bu çok büyük bir rakam. Doğalgaza yapılan muamele tüpe yapılmış olsa tüpün fiyatı en fazlı 40 TL olur. Bu bizim içinde vatandaş içinde iyi olur.” diye konuştu.

Tüketicinin, zamlardan kendilerini sorumlu tuttuğunu ifade eden Ceylan, “Bugün müşteriye tüpü bittiği zaman gidiyoruz, 70 TL diyoruz daha sonra gittiğimizde 77 TL diyoruz. Vatandaş da ‘her tüp almaya zam gelir mi?’ diyor. Vatandaş tüpü her aldığında 2 - 3 defa zam geliyor. İşte en son ki tüp fiyatları, büyük tüp 72 TL, küçük tüpün fiyatı da 13.5 TL. Vatandaş da ilk etapta bizimle muhatap olduğu için zamlardan bizi sorumlu tutuyor.” ifadelerini kullandı.