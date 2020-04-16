Turizm Koronavirüs’ten nasıl etkilendi?

Özandaç açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Çin merkezli başlayan ve Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını dolayısıyla, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgından ilk ve en çok etkilenen sektör turizm sektörü olmuştur.
Geçmişte gerçekleştirmiş olduğumuz ve geleceğe dönük birçok uçak bileti ve tur rezervasyonları satışlarının iptali ile zor bir dönemle karşılaşan seyahat operatörleri ve acenteler, mevcut rezervasyonlarının iptali ile birdenbire boşluğa düşen otel ve konaklama merkezleri sorununu ilk derinden hisseden işletmeler oldular. Tüm dünyada ve ülkemizde İmalat ve gıda sanayi faaliyetlerini aldıkları tedbirler ile yürütmeye devam edebiliyorlar. Buna karşılık zorunlu olarak tesislerini kapatmak durumunda kalan turizm ve konaklama müesseseleri, karşılarında buldukları sorun ve onunla nasıl başa çıkacaklarını algılama sıkıntısı yaşarken önlerindeki sürecin belirsizliği ile de daha büyük bir endişe içerisinde beklemek durumunda kalıyorlar. Yetişmiş personeli bünyelerinde muhafaza etmek, işlemeyen ve henüz ne zaman çalışmaya başlayacağı belli olmayan işletmeler için çok zor. Desteklerden tam manasıyla istifade edebilecekler mi, yoksa oluşan bu yeni durumda kendi kısıtlı öz sermaye birikimlerini mi tüketmek durumunda kalacaklar belli değil.
Bugün turizm işletmelerimizi ayakta tutan tek şey, ülkemiz turizmine ve dinamik turizm sektörü destekleyicisi misafirlerine olan güvenleri. Çünkü şimdiye kadar vermiş olduğumuz olağan üstü mücadele 34,5 milyar dolar gelir ve 51 milyon misafir ile ülkemizi Dünya sıralamasında 6. sıraya taşıdı. Covid-19’a karşı devlet ve millet olarak vermiş olduğumuz başarılı mücadele ve tavır tüm dünyanın takdirini kazanmaya devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler, başarılı sağlık sektörü hizmetlerimiz, tüm dünya geneline göre hastane yatak kapasitesi, virüsten etkilenen hasta sayısı, ilaç malzeme ve ekipman tedarik yeterliliği anlamında kapasitelerimiz, özverili sağlık çalışanlarımız ve onların tedavi ederek taburcu ettikleri hasta sayılarındaki başarı ile dünya genelinde elde edilmesi zor bir imaj kazandığımıza inanıyoruz.
Turizm imaj işidir, turist güven ister, zaten ülke olarak paha biçilmez tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle başarıya ulaştığımız Turizm değerlerimize birde pekiştirdiğimiz güvenlik, hizmet ve kalite İmajımızı da eklediğimizde dünya sıralamasında daha üst sıralara çıkmamızın hızlanacağına inanıyorum. Her kriz içerisinde fırsatlar bekler. Bu fırsatları iyi değerlendirerek Sağlık Turizminde de olağan üstü bir ivme kazanacağımıza inanıyorum.
Bu vesile ile bu yıl geçmiş yıllarımıza göre bu yıl maalesef buruk kutlayacağımız Turizm Haftası’nın kutlu olmasını ve önümüzdeki günlerde güzelliklere vesile olmasını umut ediyorum.”
Geçmişte gerçekleştirmiş olduğumuz ve geleceğe dönük birçok uçak bileti ve tur rezervasyonları satışlarının iptali ile zor bir dönemle karşılaşan seyahat operatörleri ve acenteler, mevcut rezervasyonlarının iptali ile birdenbire boşluğa düşen otel ve konaklama merkezleri sorununu ilk derinden hisseden işletmeler oldular. Tüm dünyada ve ülkemizde İmalat ve gıda sanayi faaliyetlerini aldıkları tedbirler ile yürütmeye devam edebiliyorlar. Buna karşılık zorunlu olarak tesislerini kapatmak durumunda kalan turizm ve konaklama müesseseleri, karşılarında buldukları sorun ve onunla nasıl başa çıkacaklarını algılama sıkıntısı yaşarken önlerindeki sürecin belirsizliği ile de daha büyük bir endişe içerisinde beklemek durumunda kalıyorlar. Yetişmiş personeli bünyelerinde muhafaza etmek, işlemeyen ve henüz ne zaman çalışmaya başlayacağı belli olmayan işletmeler için çok zor. Desteklerden tam manasıyla istifade edebilecekler mi, yoksa oluşan bu yeni durumda kendi kısıtlı öz sermaye birikimlerini mi tüketmek durumunda kalacaklar belli değil.
Bugün turizm işletmelerimizi ayakta tutan tek şey, ülkemiz turizmine ve dinamik turizm sektörü destekleyicisi misafirlerine olan güvenleri. Çünkü şimdiye kadar vermiş olduğumuz olağan üstü mücadele 34,5 milyar dolar gelir ve 51 milyon misafir ile ülkemizi Dünya sıralamasında 6. sıraya taşıdı. Covid-19’a karşı devlet ve millet olarak vermiş olduğumuz başarılı mücadele ve tavır tüm dünyanın takdirini kazanmaya devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler, başarılı sağlık sektörü hizmetlerimiz, tüm dünya geneline göre hastane yatak kapasitesi, virüsten etkilenen hasta sayısı, ilaç malzeme ve ekipman tedarik yeterliliği anlamında kapasitelerimiz, özverili sağlık çalışanlarımız ve onların tedavi ederek taburcu ettikleri hasta sayılarındaki başarı ile dünya genelinde elde edilmesi zor bir imaj kazandığımıza inanıyoruz.
Turizm imaj işidir, turist güven ister, zaten ülke olarak paha biçilmez tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle başarıya ulaştığımız Turizm değerlerimize birde pekiştirdiğimiz güvenlik, hizmet ve kalite İmajımızı da eklediğimizde dünya sıralamasında daha üst sıralara çıkmamızın hızlanacağına inanıyorum. Her kriz içerisinde fırsatlar bekler. Bu fırsatları iyi değerlendirerek Sağlık Turizminde de olağan üstü bir ivme kazanacağımıza inanıyorum.
Bu vesile ile bu yıl geçmiş yıllarımıza göre bu yıl maalesef buruk kutlayacağımız Turizm Haftası’nın kutlu olmasını ve önümüzdeki günlerde güzelliklere vesile olmasını umut ediyorum.”
Kurumsal