Türk müteahhitleri dünya ikincisi

Türkiye’de müteahhit sayısının son yıllarda büyük bir artış göstermesi sektöre birçok açıdan değer kazandırsa da olumsuz yanlarıyla da etkisini hissettiriyor. Konu hakkında, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna değinen Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın, “Bugün Çin’den sonra Türk müteahhitlik sektörü dünyada ikinci sırada fakat bu bir nitelik sırasıdır. Bizim hedefimiz, nitelik olarak da ikinci sıraya gelmesi. Ancak bu biraz süreç gerektirir. Örneğin, Japonya da öyle gelişmiştir. Elektronik ve makinede önceleri üçüncü sınıf ürünler ortaya çıkartmış fakat daha sonraları dünyada gerçekten parmak ısırtacak buluşlara ve icatlara imza atmıştır. Türk müteahhitlik sektörü de böyle olacaktır” dedi.

Müteahhit sayısının Türkiye’de 330 bin olmasının normal olmadığına değinen Aydın, “Almanya’da, son ulaştığımız verilere göre toplam 2 bin 700 müteahhit var. Türkiye’de ise bu sayı 330 bin. Bu verilerin içerisinde bir defaya mahsus müteahhitlik (geçici müteahhitlik) yapanlar da var ki bu müteahhitlerin sayısını düşersek, 200 bine yakın daimi müteahhitlik yapan, inşaat sektöründe çalışan meslektaşlarımız var. Bu bir taraftan bakıldığında anlaşılabilir değil. Bu kadar geniş bir kitlenin bu sektörde bulunması ve denetlenememesi, bir yasasının olmaması birçok olumsuzluğa neden olmaktadır” diye konuştu.

Hayati bir önem taşıyan bu mesleğe sahip olmanın Türkiye’de kolay olduğunun altını çizen Aydın, “ Şimdi bizim müteahhitlik sektöründe bir hizmet kanunumuz yok. Yani her önüne gelenin yapabileceği bir işle uğraşıyoruz. Bir arsa bulmanız halinde levhayı götürüp dikin, muhasebeye de defterinizi tutturup, ilgili Ticaret Odasına da kaydınızı yaptırın ve müteahhitsiniz. Yani bu şekilde bir sektörde, Müteahhitlik hizmet kanunun olmaması nitelik ve güven konusunda sorunlara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

“Hükümetin yaptığı en iyi işlerden”

Ali Aydın, 6306 sayılı kanuna atıfta bulunarak, “Hükümetin son yıllarda yapmış olduğu en iyi işlerden biri, Afet riski taşıyan alanlardaki binaların dönüşümü dediğimiz, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm diye bildiğimiz bir yasa çıkarttı. Bu çok doğru bir kanun, çok doğru bir hareket. Çünkü Allah korusun! Anadolu bir yarım ada ve en çok depremin olduğu bölge, tarihe bakıldığında depremin Türkiye’de ağır sonuçları da olmuştur. Bizler her şeyin Allah’tan geldiğine inanırız ama bir şeye de inanmak lazım Allah’ın verdiği akla ve onu kullanmamız lazım. Allah birçok ayetinde de bunu söylüyor, “ Düşünün! , Düşünmüyor musunuz?”. O zaman biz her şeyi Allah’tan bilmek yerine biraz da kendi eksik ve yanlış yaptığımız ne varsa düzeltmemiz gerekiyor.” Diyen Aydın, “Bu ülkenin konut stokunun 21 milyon olduğuna ve bu konutların yaklaşık 7 milyonunun yıkılıp yeniden yapılacağı tasarlanıyor. Bu işin mali portföyünün 400 milyar dolar olduğu hesap edilmekte” dedi.

Kentsel dönüşümün 20 yılın üzerinde bir zamanda tamamlanacağı düşüncesinde olan Aydın, konuyla ilgili olarak, “ Bu işi tek başına bir kamu biriminin yapması söz konusu değil. İşte burada müteahhitlere, özel sektöre ve vatandaşlarımıza çok işler düşmekte ve bu kentsel dönüşüm işini ciddiye almalıyız; bunu bir gelir kapısı, bir getirim kapısı olarak değil de insanların insanca yaşayabilecekleri konutlara ulaşmak için bir sorumluluk olarak görmemiz gerekir” diye konuştu.

Hayatın tüm alanlarını kapsayan meslek

Müteahhitlik mesleği insanoğlunun doğduğu mekândan tutun, ölüp defnedildiği mezara kadar yaşamın tüm alanlarını kapsamaktadır. Son yıllarda hükümetimizce müteahhitlerin kayda alınması ve sınıflandırılması, inşaat çalışanlarının belgelendirilmesi, Yapı Denetim Kanunu’nun çıkartılarak sektörün disipline edilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaların çıkartılması; inşaat sektörünün güven endeksini yukarıya çıkmasına olanak veren bu çalışmaları sektör açısından olumlu görünüyor. Kalkınmakta olan ülkemizin gerek istihdamında gerekse 250’ye yakın alt sektörde imalat sanayine dinamo görevi üstlenen ve ülkemizin kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doların üzerine çıkmasında büyük katkılar yapan müteahhitlik sektörü her zaman önemini koruyarak ülkemizde hak ettiği yeri alacak gibi gözüküyor.

Haber-fotoğraf: Ufuk Çamdalı-Didar Demirci