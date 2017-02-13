Türk tavuğu üzerinde oyun oynuyorlar

Kayseri Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon, bazı uzmanların medyayı da kullanarak, kasıtlı söylemlerle Türkiye’de üretilen tavuk ve yumurta üzerinde oynanan oyunlara destek sağladığını ifade etti.



“Ben çocuklarıma da yediriyorum”

Bu şekilde Türk insanının ucuz proteine ulaşımının engellendiğini savunan Başkan İbrahim Afyon, “Vatandaşımız tavuk ve yumurta hakkındaki bu tarz karalamalara inanmasınlar. Ben çocuklarımla birlikte bu ürünleri yiyorum. Paket içinde sağlıksız bir ürün bulmazsınız.” dedi.



“Antibiyotik ilaçtır, şişirmez”

Vatandaşın kafasını karıştıran en bilindik söylemin, pazara sevk edilen ürünlerde antibiyotik kalıntısı bulunduğu belirten Başkan İbrahim Afyon, “Antibiyotik tedavi amaçlı kullanılan bir ilaçtır. Pazara sevk edilen ürünlerde antibiyotik kalıntısı olduğu söylentisi kesinlikle doğru değildir. Antibiyotik hayvan hasta ise kullanılır. Hayvanın antibiyotikten arınma süresi göz önünde bulundurularak kesime gönderilir. Bazı hocalarımız antibiyotik aracılığı ile hayvanların şişirildiğini söylemektedir. Antibiyotik verilerek hayvan şişirilmez, çünkü antibiyotik hormon değildir.” diye konuştu.



“Tavukların erken büyütülüp pazara sürüldüğü doğru değildir”

Bunun yanı sıra tavukların doğasına aykırı biçimde hormon kullanılarak erkenden büyütülüp kesime gönderilmediğine dikkat çeken Başkan İbrahim Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yumurta için yetiştirilen hayvanlar 18 ay değil 36 ayda yetiştirilse bile canlı ağırlığı 2 kiloyu geçmez. Çünkü cinsi öyledir. Beyaz etlerin ırkı et vermeye verimlidir. O hayvanlar 40 gün zarfında kesim olgunluğuna erişir. Yediği yemlerde ona göre doğal ürünlerdir. Bu hayvanı eğer 60 gün beslersek yerinden kalkamayacak kadar ağır olur. Obez olan insanlar gibi. 40-45 günlük hayvanlar piliçtir. Korkmadan yenilebilir.”



“En ucuz protein kaynağı yumurtadır”

Vatandaşın ulaşabileceği en ucuz protein kaynağının yumurta olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Afyon, okul kantinlerinde sağlıksız yiyecek satılması yerine, eskiden olduğu gibi haşlanmış yumurta satılmasını önerdi. Başkan İbrahim Afyon, “Gelişmiş ülkelerin yıllık kişi başı tüketimi 300’lerin üzerinde olması gerekir. Şu anda Türkiye’de kişi başı tüketim 140’lar civarında. Bu rakamı 280’lere taşımaya çalışıyoruz. Yumurtayı çekinmeden tüketsinler. Çünkü en kolay ulaşılabilir hayvansal gıda, en ucuz ürün yumurtadır.” ifadelerini kullandı.

İHA

