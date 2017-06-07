Turkcell ve Kızılay güçlerini birleştirdi

Turkcell geçen yıl Türk Kızılayı ile imzaladığı ‘İyi Niyet Protokolü’ ardından bu yıl da yeni bir yardım kampanyası için harekete geçti. Paylaşma ve hoşgörü ayı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek amacıyla güçlerini birleştiren Turkcell ve Türk Kızılayı, ‘BİP Bağış’ platformunu hayata geçirdi. Platform ile Türkiye’nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan BiP içerisinde Türk Kızılayı’na ait Ramazan’a özel bir servis oluşturulurken ilk defa bir anlık mesajlaşma uygulaması da bağış kanalı olarak kullanılmış olacak.



Her tıklama ile 10 TL’lik yardım



BiP’in “Keşfet” bölümünde oluşturulan Türk Kızılayı sayfasındaki “Bağış Gönder” alanına tıklayanlar, buradan direkt ihtiyaç sahiplerine bağış yapabilecek. Her tıklama ile Türk Kızılayı’na 10 TL’lik yardım gönderecek kullanıcıların yapacakları bağış, telefon faturalarına yansıyacak. Kampanya ile Turkcell kullanıcılarını Ramazan boyunca Türk Kızılayı aşevlerine yardım etmeye davet etmek, bağışların artmasına katkı sağlamak ve Türk Kızılayı’na ekstra bir bağış kanalı yaratmak hedefleniyor.



Kurum Haberi

