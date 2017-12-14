Türkiye büyüme tahminlerini aştı

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile 2011'nin üçüncü çeyreğinden sonraki en yüksek büyüme performansını göstermesi gözleri yeniden uluslararası kurum ve kuruluşlara çevirdi.

Güçlü büyüme performansı, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini yükselten uluslararası kurum ve kuruluşların, tahminlerinde bir kez daha revizyona gidip gitmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür, yaptığı değerlendirmede, yılın başında yapılan büyüme tahminlerinin yılın sonuna doğru küçük oranlarda revize edilmesinin anlaşılabilir olduğunu ancak bu yıl uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerindeki sapmanın anlayışla karşılanamayacağını söyledi.

AA

