Türkiye Ekonomisi yüzde 2,9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2.9 büyüdü.

Foreks anketine göre beklentiler sırasıyla %2,20 ve %2,10 seviyesindeydi.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 10 BİN 807 DOLAR OLDU

2016 yılında kişi başına milli gelir 10 bin 807 dolar oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan daralma rakamı yüzde 1,3 daralmaya revize edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Türkiye ekonomisi 2016 yılında birinci çeyrekte yüzde 4,5 ve ikinci çeyrekte yüzde 4,5 büyürken, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 daralmıştı. Üçüncü çeyrekte 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılması (Brexit) kararı ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ekonominin daralmasında rol oynamıştı.

Reuters'ın 21 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 1.5-4.1; 2016 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 2-2.8 aralığında yer alıyor.

AA Finans Beklenti Anketine göre ise ekonomistler 2016 yılında Türkiyeekonomisinin yüzde 2,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2016 yılı 4. çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,4 düzeyinde.