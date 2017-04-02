Türkiye ekonomisi yüzde 3,5 büyüdü

Bakan Ağbal, 16 Nisan sonrası Türkiye'nin çok daha huzurlu, istikrar içinde, ekonomisi güçlü bir Türkiye olacağını belirterek, "Birtakım çevreler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ekonomide bir miktar yavaşlama oldu diye koro halinde alkış tuttular. 'Ekonomi kötüye gidiyor' dediler. Uluslararası birtakım kuruluşlar 'Türkiye ekonomisi uçurumun kenarında, ekonomi daha da kötüye gidecek, Türkiye ekonomisinin önü kapalı.' dediler ama hükümet olarak ilk andan itibaren ekonomiyi düzeltmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Arka arkaya kanunlar çıkarttık. Bakanlar Kurulu kararları çıkarttık, ekonomiye destek olacak birçok düzenleme, vergilerde indirimler yaptık. Ekonomi canlansın diye yatırımları, üretimi, istihdamı, çiftçiyi teşvik ettik yeter ki ekonomide tekrar çarklar dönsün diye." ifadelerini kullandı.
"Türkiye ekonomisi daralsın buradan fırsat çıkaralım." diye fırsat kollayanlar olduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:
"Türkiye’de 'faizler artsın' diye bir koro halinde hep beraber raporlar yazdırdılar. 'Ekonomi kötüye gidiyor' diye birbirlerini destekleyen açıklamalar yaptılar ama onlar bir defa daha yanıldılar. Nitekim en son açıklanan büyüme rakamları gerçekten Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir defa daha ortaya çıkarttı. Ekonomimiz son çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü. 2016'da ekonomimiz yüzde 3 büyüdü, bütün bu sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. İnşallah 16 Nisan'dan sonra güçlü bir 'evet' desteği ile ekonomideki bu iyi gidişat daha da iyi olacak. 16 Nisan aslında Türkiye'nin ekonomisinde çığır açacak yeni bir dönemin başlangıcı olacak."
AA