Türkiye G20’de yükselişte

2016'nın son çeyreğinde yüzde 3,5 yılın tamamında ise yüzde 2,9 büyüme kaydeden Türkiye, küresel ekonomi liginde bir basamak yukarıya çıktı. Geçen yıl en hızlı büyüyen G20 ülkeleri arasında dördüncü sıraya oturan Türkiye, ekonomik büyüklük bakımından da Hollanda'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi oldu.



856 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşan Türkiye ile bir üst sıradaki Endonezya arasında sadece 6 milyar dolarlık bir fark kaldı. Endonezya'nın üstünde ise 1 trilyon 144 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle Meksika ve onun da üzerinde olan 1 trilyon 199 milyar dolarla İspanya dikkat çekiyor. Bir altımızdaki Hollanda ise 750 milyar dolarda kaldı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi listesinde Türkiye'nin altında kalan diğer ülkeler ise 671 milyar dolarlık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile İsviçre, 646 milyar dolar ile Suudi Arabistan oldu.





"G20'nin en hızlı 4'üncü ekonomisi olduk"

Türkiye geçen yıl hem AB ortalamasının (yüzde 1,5) hem de Avro Bölgesi ortalamasının (yüzde 1,3) üzerinde büyüdü. G20 ülkeleri (yüzde 3,1)'nin büyüme ortalamasın yaklaşan Türkiye, OECD ortalamasının da (yüzde 1,7) oldukça üzerinde bir performans ortaya koydu.

(finans.habermer.com)

