Türkiye-Macaristan İş Forumu gerçekleşti

Türkiye'nin stratejik ortağı Macaristan ile ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınarak, çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde durulan görüşmelerde, iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunularak, iş birliği ahdi zemininin daha da kuvvetlendirilmesi hususunda birçok anlaşmaya imza atıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, “15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Macaristan Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk hükümetinin, yanında olarak gerçek dostluğunu göstermiştir” dedi. Toplantıda ayrıca vize ve ticari konularda yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Foruma katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Flashnet firması ile akıllı şehircilik konusunda iyi niyet protokolü imzalayarak, “Akıllı şehir olmak yönünde önemli çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki istikrar Avrupa'nın faydasına

Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı ve DEİK Türkiye Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Şahbaz Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye resmi ziyareti hususunda şunları söyledi:

''Avrupa'nın kalbinde, merkezinde bulunan Macaristan ve Avrasya'nın kalbindeki Türkiye arasındaki işbirliği, ortak yatırım fırsatları Avrupa'yı, Balkanları ve Türkiye'nin interlandındaki coğrafyayı yakından etkilemekle birlikte bu bölgelerde de müspet katkısı olacaktır. Son iki yıldır gerileyen turizm hareketliliğimizin de eski günlere döneceğini umut ediyoruz. İki ülke arasında dostluk parkları, müzeler mevcut ve birçok kentlerimiz arasında kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişkileri daha da geliştirmeliyiz. Ortak kültürlerimizin ihyası noktasında mevcut bulunan tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmakla birlikte turizme de kazandırmalıyız. Bu konuda TC. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın Macaristan'daki çok kıymetli çalışmalarını takdir ile yad ediyoruz. İkili dış ticaretimizin arttığı bir ortamda, ayrıca ortak yatırımlarımızı üçüncü ülkelerde birlikte yapabiliriz. Eğitim alanındaki işbirliğimizi hızlandırabiliriz. Macaristan'da biran evvel iki ülkenin katkılarıyla lise ve üniversite açılmalıdır. Macaristan ve Türkiye NATO'nun iki dost ülkesidir. Türkiye'deki istikrar Avrupa'nın faydasınadır. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini temin eden bir ülkedir''

Kurum Haberi

