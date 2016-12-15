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Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi belli oldu

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları (THY) ilk üçte yer aldı.

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi belli oldu

Türkiye'nin en büyük şirketleri TüpraşOMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları(THY) olarak belirlendi.

Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenenTürkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı. Törende, araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi.

Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve THY, "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, Yatağan Termik Enerji Üretim, Cengiz Enerji ve Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı.

"En Çok Kar Eden Şirketler"

"En Çok Kar Eden Şirketler" kategorisinde THYTurkcell ve Tüpraş, "Karını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Borusan Lojistik Dağıtım, Plasmar Plastik ve Eser Taahhüt ilk 3 sırayı paylaştı.

"En Çok İhracat Yapan Şirketler" Ford Otosan, Tüpraş ve Oyak Renault, "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" ise Mobiltel, Melike Tekstil ve Koluman Motorlu Araçlar oldu.

"En Çok İstihdam Sağlayan Şirketler" kategorisinde Türk Telekom, BİM Birleşik Mağazalar ve LC Waikiki Mağazacılık, "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Aksa Elektrik, Altın Ateş Kimya ve Gediz Elektrik Perakende Satış yer aldı.

Kibar Holding kurucusu Asım Kibar'a onur ödülü

Bu yıl 19'uncusu yapılan araştırma kapsamında, Kibar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, onur ödülüne layık görülürken, 2016'da ilk kez verilen "Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü"nü ise Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
TüpraşOMV Petrol OfisiTürk Hava Yolları
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