Türkiye'nin güçlü büyümesi yabancı analistleri şaşırttı

Merkezi Londra’da bulunan uluslararası finans kuruluşlarından ekonomistler Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 artış kaydetmesinin ardından soruları yanıtladı.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin kaydettiği ekonomik büyüme oldukça dikkate değer seviyede ve beklentilerin üzerinde. Bu veriler yılın tamamı için ekonomik büyüme projeksiyonlarının yüzde 6,5-7,0 seviyesine yükselmesine neden oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyüme tahminlerinde birçok analistin yanıldığını vurgulayan Ash, “Türkiye geçen yılki tahminler dikkate alındığında bu yıl önemli bir büyüme gösterdi. O zaman analistlerin çoğunun bu yıla ilişkin büyüme tahmini şimdikinin yarısı kadardı.” dedi.

"Türk ekonomisinin gücünü azımsadık"

Capital Economist Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson bu yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü büyüme verisinde baz etkisinin görüldüğünü belirterek, önümüzdeki çeyreklerde büyümenin görece bir miktar hız kesebileceğini belirtti.

Jackson, “Üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerindeki ekonomik büyüme bu yılın tamamında büyümenin yüzde 6,8 seviyesinde olabileceğini gösteriyor. Daha önce bu yıl için yüzde 5,5 seviyesinde olan büyüme tahminimizi buna göre değiştirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Jackson, 3. çeyrek büyüme verisine rağmen yüksek enflasyon verisi nedeniyle Merkez Bankası’nın politika faizinde artışa gitme olasılığı olduğunu ekledi.

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise, “Büyüme verileri açık bir şekilde güçlü ve şaşırtıcı bir şekilde yukarı yönlü. Birkaç ay boyunca biz büyüme verisinin yüzde 7’ye doğru gerçekleşebileceği yönündeki görüşümüzü koruduk. Fakat son veriler tahminimizin yaklaşık 4 puan üzerinde. Bu da Türkiye ekonomisinin gücünü azımsadığımız anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin üçüncü çeyrekteki güçlü ekonomik büyüme performansında baz etkisinin de görüldüğünün altını çizen Maggio, “Ekonominin gücünün tam olarak ne kadar arttığını görebilmemiz için bu bağlamda bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisini de görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AA

