Türkiye OECD’nin tahminlerinden fazla büyüyecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Afrin harekatını destekledikleri ve devletin bu yönde aldığı her türlü kararın arkasında olduklarını belirterek, harekatta şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diledi. 2018 yılına girerken bir takım maliyet artışları yaşandığını belirten Meclis Başkanı Özkaya, “Hem asgari ücretteki artış, hem elektrik ve doğalgazdaki artış, işletmelerimizdeki nakit akışlarında ciddi manada değişimlere sebep olmuştur. Herkes işletmesini kontrol altında tutuyor ama özellikle nakit akışlarının tekrardan gözden geçirilmesinde fayda var. Emtia fiyatlarının artması da nakit akışlarının artmasına vesile olmuştur. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi ileride oluşabilecek risklerin önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye’nin hem sınır güvenliğini sağlamak hem de ulusal güvenliğini korumak amacıyla Afrin’e başlattığı harekatın sonuna kadar arkasında olduklarını ve desteklediklerini söyledi. Büyüksimitci, “Bu harekat evrensel hukuk ve BMGK terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Bu durumda terör örgütlerine sessiz kalmamız düşünülemez. Tüm uluslararası camiayı da, teröre karşı ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Bu haklı müdafaamızda Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın” dedi. Meclis toplantısına katılımlarından dolayı SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’le teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin istihdam seferberliği kapsamında 17 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10. il olduğunu belirterek, artı 2 ilave istihdam projesindede aynı başarıyı sağlamak için hep birlikte gayret edeceklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılının ilk üç çeyreğinde ciddi bir büyümeye imza atarak son 6 yılın en iyi büyüme oranını yakaladığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Türkiye ile ilgili sürekli karamsar haberler yaymak isteyen bir takım çevreler var ama Türkiye’nin OECD verilerine göre 2003-2016 yılları arasında yüzde 5,6 oranında büyüdüğü görülmektedir. Yine OECD tarafından Türkiye’nin 2015-2025 yılları arasında 4,9 oranında büyümesi öngörülüyor. Biz bunların tahminlerini çok daha yukarılara çıkaracak potansiyele sahibiz. Bize düşen işlerimize konsantre olarak daha çok çalışmaktır. Bu dönemde nakit akışı ve finansman ihtiyacımız daha ön planda olacak. Bu konuları bir kez daha gözden geçirmemizin işletmelerimizin risklerinin bertaraf edilmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, son çeyrekte sanayi sektörü adına büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 34,0 oranında artış olduğunu belirterek, bu artışın yatırımlara başlandığının bir göstergesi olduğunu, dolayısı ile Türkiye ekonomisi adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. 2017 yılında Türkiye’nin toplan ihracatının 2016 yılına göre yüzde 10,2 oranında artarak 157,1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, bu rakamlarla Türkiye’nin 2014ten sonra tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını belirtti. Kayseri’nin 2017 yılındaki toplam ihracatının TİM ve Serbest Bölge verilerine göre bir önceki yıla oranla yüzde 6,3 artarak 1.897 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Büyüksimitci, bunun da 2014 yılından sonra Kayseri’nin yakaladığı en yüksek değer olduğunu belirterek, 2018 yılında ihracat rakamlarınıen az yüzde 10 artırarak 2,2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kayseri’deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Turkuaz Seramik AŞ’nin de katılması ile toplam sayının 9 olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Meclis Başkanımız Abidin Özkaya’nın firması şehrimizin 9.Türkiye'nin 776. Ar-Ge Merkezi oldu. Bu süreçte emeği geçen firma ortak ve yetkililerini bir kez daha tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi. Kayseri’nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve bu Ar-Ge merkezleri sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu rakamları daha da yukarlara çıkarmak için KAYSO olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bir kez daha teyit etti. KOSGEB ve ORAN tarafından KOBİ’ler için geçtiğimiz günlerde çok ciddi destekler açıklandığını belirten Başkan Büyüksimitci, “KAYSO olarak devlet desteklerinden istifade eden KOBİ sayımızı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. KOSGEB tarafından ‘KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı’ ve ‘Stratejik Ürün Destek Programı’ başlıklı iki adet yeni destek açıklandı. Bu desteklerle ithalatı yüksek, stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi hedefleniyor. Yine ORAN tarafında da 2018 yılı Mali Destek Programları açıkladı. Özellikle ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’ kapsamında yayınlanan desteklerden KOBİ'lerimiz faydalanabilir. Bu destekler hakkında geçtiğimiz günlerde KOSGEB ve ORAN işbirliği ile bilgilendirme toplantısı yaptık, bundan sonrada bu tür bilgilendirme toplantılarını yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KOBİ tamının değişmesi gerektiğini de vurgulayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci şunları söyledi;

“Bu konuyu bakanımıza arz ettik. TOBB nezdinde tekrar bir girimde bulunacağız. KOBİ tanımının değişmesi gerektiğine inanıyoruz. KOBİ tanımının üst sınırı olan 40 milyon TL artık küçük kalmaya başladı. Döviz bazında 10 milyon Euro'nun altında kalıyor. Avrupa’da bu rakamın üst limiti 50 milyon Euro’dur. Bizde de KOBİ tanımının üst limitini en azından 150 milyon TL olarak belirlemek istiyoruz. KOBİ’lerimizin bu dönemde desteğe ihtiyacı var. Bu konudaki çalışmaların hızlanarak, bir an önce sonuçlanmasını talep ediyoruz.”

Meclis toplantısına konuk olarak katılan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise, Sanayi Odası ve diğer kurumlarla ortak hareket ederek darbe girişiminden sonraki ekonomik saldırıyı hep birlikte bertaraf ettiklerini belirterek, istihdam seferberliğine verdikleri katkıdan dolayı tüm sanayicilere teşekkür etti. İstihdam seferberliği kapsamında nüfusları Kayseri’den daha fazla olan Adana ve Gaziantep gibi illerden daha fazla istihdam sağladıklarını açıklayan Hasgül, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da takdir edildiğini belirterek, artı iki istihdam konusunda bu durumun aynısı olacağından emin olduklarını söyledi. Asgari ücret desteğinin 2018 yılında da uygulanacağını, 5 puanlık pirim teşvikinin devam ettiğini, Ar-Ge merkezlerindeki işveren prim desteğinin yüzde 50’sinin 5 yıl boyunca Sosyal Güvenlik Kurumundan karşılandığını açıklayan Hasgül, 2018 yılında ki desteklerle ilgili meclise sunulan tasarı ile, özellikle üretim ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çok güçlü ve daha uzun süreli teşviklerin yolda olduğunu sözlerine ekledi.

Meclis toplantısına, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

İHA