Türkiye’deki her 3 yumurtadan 1’i Kayseri’de üretiliyor

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevini 2012 yılından beri yürüten Özkan Kayacan ile kurumun çalışmalarını ve gelecek planlarını konuştuk. 9 Şube Müdürlüğü 16 İlçe Müdürlüğü olan kurumda 250 mühendis, 85 tekniker, 32 teknisyen, 140 veteriner hekim ve bunların dışında farklı pozisyonlarda çalışan 222 olmak üzere toplamda 729 personel çalışıyor. Kurum ile ilgili teknik bilgileri verdikten sonra sizleri söyleşimizin ilk kısmı ile baş başa bırakalım.



Tarım ve Hayvancılık alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 2016 yılına damgasını vuran çalışmalarınız nelerdir?

İstiridye Mantarı: 2016 yılında sektörün yeni oyuncusu İstiridye Mantarını Kayseri halkıyla buluşturarak ilklere imza attık. Müdürlüğümüz ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliği ile “Kayından Sofraya İstiridye Mantarı” konulu eğitim projesi ile teknik personelimiz ve üreticilere 3 günlük eğitim verildi. Uygulamalı teknik gezi ile bilinçlendirmeler yapılarak kapalı ve açık mantarhanelerin bölgemizde kurulabileceği bilinci uyandırıldı. İlimizde istiridye mantarı yetiştiriciliği 2015 yılında 2 üretici ile başlayıp, 2016 yılında 18 üreticiye yükseldi.



Üreticilerimizin 4’ü kompostunu kendi üretmiş, hatta bu aşamada kendi sistemlerini geliştirerek kompost dolum makinası tasarlayarak hayata geçirmiştir. Toplam 376 ton kapasiteli işletmelerde 3 flaşta yaklaşık 115 ton üretim gerçekleşebilmektedir. Üretimin devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda ilimizde yılda yaklaşık 460 ton istiridye mantarı üretimi yapılabilmesi öngörülmektedir. Üreticilerimizin birlik ve beraberliğini devam ettirip üretim ve pazar ağında daha etkin bir rol almak üzere Kayseri İstiridye Mantarı Üreticileri Derneği kurulma aşamasında olup konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.



Hayvancılığı geliştirme projeleriyle; yerli hayvan ırklarının verimlerinin artırılması ve ıslahı için, büyükbaş hayvanlara suni tohumlama yapılıyor.



Kırsal kesimde yetiştiricilik yapanlara istihdam oluşturmak, yetiştiricilerimizin elinde bulunan koyun ve keçilerde kan değişimini sağlamak amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından proje kapsamında; 32 örnek yetiştiriciye 32 baş “Akkaraman” ırkı Kangal tipi damızlık koç dağıtımı yapıldı.



Şap aşısında yüzde 100 başarı sağladık: Hayvancılık sektörünün ekonomik kayıplara uğramaması ve salgın hastalıklardan etkilenmemesi amacıyla büyükbaş hayvanlarda yaklaşık 260 bin (257.907) aşılama faaliyetinde bulunduk.



Yumurta üretiminde de kendinden söz ettiren Kayseri’de yıllık yaklaşık 500 milyon adet (466.791.744) yumurta üretimi yapılıyor. Üretilen yumurtanın 300 milyon adedi (301.006.680) ihraç ediliyor. Türkiye’deki her 3 yumurtadan 1’i Kayseri’de üretiliyor.









Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Fuarı: Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik üretim yapan firmalar ile kullanıcıları buluşturan Tarım Fuarı ile Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarını bir araya getiriyoruz. Uluslararası boyut taşıyan Kayseri Tarım Fuarı 20 ülke, 1900 firma ve 300 bin ziyaretçi sayısı ile fark yaratıyor. 2017 yılında da 09 – 12 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan fuarımıza hem Kayseri hem de çevre illerden yoğun katılım bekliyoruz.



Toplum sağlığını korumak adına İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerini ne sıklıkta gerçekleştiriyorsunuz ve yaptığınız faaliyetler hakkında neler söylemek istersiniz?

2016

-İşletme sayısı: 9 bin 115

-Denetim sayısı: 15 bin 690

-Ramazan ayı gıda denetim sayısı: 2 bin 364

-Kesilen idari para cezası 441 adet 2.462.479 TL

-19 ton peynir ve 7 ton katı yağ imha edildi.

-Toplam numune sayısı 1.118 adet

-Et ve et ürünleri numune sayısı 113 adet

2017 (9 Şubat tarihi itibariyle)

-İşletme sayısı 9 bin 201

-Denetim sayısı 1.191

-İdari Para Cezası 40 adet 252.719 TL

-Toplam numune sayısı 258 adet





Kadın çiftçilerle bir ilke imza atarak Türkiye çapında ses getiren bir proje uyguladınız: “Kadın Çiftçiler Vermikompost (Solucan gübresi) Üretiyor” Projesi. Proje kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir?

2013 yılında 4 kadın çiftçiyle başladığımız solucan gübresi projemiz 10 kadın çiftçi olmak üzere toplam 60 üretici ile devam ediyor. Proje kapsamında 42 kadın çiftçimize uzmanlar tarafından eğitim imkânı sağladık. Eğitimin ardından 10 kadın çiftçimizi Viyana-Salzburg'ta bulunan solucan üretim alanlarına ve organik tarım çiftliklerine teknik eğitim gezisine gönderdik. Bir kadın çiftçimiz burada bulunan solucan üretim alanlarından öğrendiği sıcak kompostu uygulayarak Yahyalı’da kendi arazisinde toprakla buluşturdu. Aynı zamanda proje kapsamında Vermikompost Çalıştayı düzenleyerek çalışmalara bilimsel bir boyut kazandırmak istedik. Türkiye’de sektörde yer alan firmalar, konu üzerinde çalışmalar yürüten akademisyenler, Kayseri’de solucan gübresi üretmek isteyen çiftçiler katıldı. Projemiz Bakanlığımız tarafından 2015 Yılında Fark Yaratan Özel Projeler ödülüne layık görüldü.



Ayrıca ilimizde solucan gübresi tesisleri gün geçtikçe artmakta ve üreticiler tarafından da büyük ilgi görmektedir.



Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor Projeniz ile İl Müdürlüğü olarak İstanbul Eurosoil Kongresi’ne davet edildiniz. Kongre esnasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla vermikompost alanına ne tür faydalar sağlandı?

4 yılda bir gerçekleşen Eurosoil Kongre’sinin beşincisi 16-21 Ekim 2016 tarihinde İstanbul- Türkiye’de gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü olarak “Kadın Çiftçiler Vermikompost Üretiyor” Projesi posteri ile kongreye katıldık. Ayrıca proje çıktılarını ilgilileri ile paylaştığımız bir stant açtık ve standımız yoğun ilgi gördü.



Toprakla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmacıların İl Müdürlüğümüzün vermikompostla ilgili yaptığı çalışmalara ilgi duymaları ve bu konuda farkındalık yaratılması sağlandı. Vermikompostun Türkiye’de kullanımı, üretimi ve yaygınlaştırılması konularında araştırmacılarla görüş alışverişinde bulunuldu. Kongre sonrasında araştırmacılarla vermikompost analizleri ile ilgili çalışmalar başlatıldı.