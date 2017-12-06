Gayrimenkul sektörü ve alt sektörlerini bir araya getirerek alandaki işbirliği ve yeniliklerin arttırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Gayrimenkul’ün Büyük Buluşması-RE360” ikinci günüyle devam etti. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gayrimenkul yatırımcıları, tedarikçiler, mimarlar, akademisyenler ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Gayrimenkul sektörünün başarılı üyelerinin deneyimlerini paylaştığı konferansta yerel yönetim temsilcileri de mimari yapıları ve gelişen coğrafyalarıyla şehirlerini tanıttı. Konferansta konuşan Başkan Çelik, Kayseri’nin yapılarını, ön plana çıkan değerlerini tanıtırken ilde gerçekleştirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. Erciyes Dağı’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Başkan Çelik, ilin yatırımcıları için önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek yatırımcıları Kayseri’ye davet etti. Ardından konferansta Kayseri’nin ve yöresel ürünlerinin tanıtıldığı video gösterildi.



“Kayseri’deki yatırım fırsatlarını anlattık”

Kayseri’nin yatırımcılar için önemli bir alan olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Biz Kayseri’yi ve Kayseri’deki fırsatları tanıtmak için nerede ne toplantı, organizasyon, fuar var hemen koşup gidiyoruz. RE360 Gayrimenkul Buluşmasında olduğu gibi. Burada 500’den fazla yatırımcıya ve katılımcıya Kayseri’yi, güzelliklerini anlattık. Kayseri’nin bir cazibe merkezi olduğunu sadece 1 milyon 350 bin değil nüfusu çevre vilayetlerle beraber 6 milyon nüfusun merkezi olduğunu, Kayseri’deki yatırım fırsatlarını anlattık” dedi.



“Türkiye’deki yatırımcıları Kayseri’ye davet ediyoruz”

Kayseri’nin önemli değerleriyle vatandaşların uğrak noktası olan bir şehir olduğunu ve yatırım yapmak isteyen kişilere önemli kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkan Çelik, “Herkesi doğuştan akıllı olan zenginlikler şehri Kayseri’ye davet ettik. Biz onun için buradayız. Kayseri’de yatırımcının önünü açan bir idare var uyumlu bir yönetim var. Gelen yatırımcıya bürokratik engelleri en aza indirerek önünü açıyoruz, her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Niye, bize istihdam oluşturacak o arkadaşlar. Kayseri’nin özelliklerini görmek üzere tüm Türkiye’deki yatırımcıları biz Kayseri’ye davet ediyoruz. Gelsinler, fırsatları yerinde görsünler” ifadelerini kullandı.