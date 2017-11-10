Türkiye’nin altında 2 buçuk trilyon dolar yatıyor!

Dünyada nadir bulunan bir kireç taşı olan dolomit başta olmak üzere rezerv yoğunluğu sırasına göre; mermer, linyit-taş kömürü, kaya tuzu, bor, ponza ve bakır sanayide kullanılan başlıca madenler arasında. Bunun dışında oldukça sevilen ve beğenilerek kullanılan ürünlerden biri olan altın rezervlerine bakıldığında ise, topraklarımızda 7 bin ton altın rezervinin bulunduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ortalama 6 bin 500 ton net rezervden bahsedilse de bununla birlikte altından sonra oldukça değerli olan gümüş rezervinin de bin 926 ton olduğu belirlendi.







7 bin ton rezerv için 8 tesis faaliyette

Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Halen üretime hazır olan altın yataklarında 1 tonda 1,2 gr ile 12,65 gr arasında değişen miktarlarda altın bulunduğu ifade ediliyor. Buna göre işletilebilir altın rezervleri metal bazında toplam 840 ton olarak belirlendi.







Türkiye altın potansiyelinin 6-7 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Halen ülkemizde, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve Uşak/Eşme-Kışla dağ’daki altın işletmelerinde altın üretimi yapılmakta.







Petrol üretimi

Petrol üretimi konusunda 2016 yılının istatistiklerine göre Batman, Diyarbakır, Edirne ve Silivri’de açılan kuyulardan günde 51 bin varil petrol çıkarılıyor. 2017 Temmuz ayından bu yana toplam 42 adet kuyu açılmış ve açılan bu kuyularda 73 bin 867 metre sondaj yapıldı. Başlangıçtan günümüze kadar 4 bin 776 adet kuyu açılmış olup 79 doğalgaz sahası ve 144 ham petrol sahası olmak üzere toplam 223 saha keşfedildiği ifade edildi.







Bunun dışında ülkemizde oldukça sevilen ve beğenilerek kullanılan ürünlerden biri olan altın rezervlerine bakıldığında ise, topraklarımızda 7 bin ton altın rezervinin bulunduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ortalama 6 bin 500 ton net rezervden bahsedilse de bununla birlikte altından sonra oldukça değerli olan gümüş rezervinin de bin 926 ton olduğu belirlenmiştir. Yine dünya çapında maden ticareti konusunda kendisine yer edinen madenlerden feldspat madeninin rezervinin 239 bin ton, fosfat kayası madeninin 70 milyon ton ve manganez madeninin 4 milyon ton olduğu bilgisi elde edilmişti. (DİRİLİŞ POSTASI)