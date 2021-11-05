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Türkiye’nin en büyük tarımsal showroomu Kayseri’de açıldı.

59 yıldır tarım sektörünün en seçkin markalarını çiftçilere sunmayı ilke edinen Bims Tarım, tarım sektörünün en büyük showroom’unu Kayseri’de açtı. Açılış törenine siyaset, sanayi ve basın camiasının çok sayıda seçkin ismin yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluşu başkanları, dernek yöneticileri ve tarım sektörünün duayenleri de katıldı.

Türkiye’nin en büyük tarımsal showroomu Kayseri’de açıldı.

Faaliyetlerine 1962 yılında Kayseri’de bir Çelikel Tarım kuruluşu olarak başlayan ve bölgenin tarımsal sektörünün gelişmesinde büyük rol oynayan Bims Tarım, 6500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alandan oluşan yeni yerinde Bims Agro Alliance ismi ile sektörünün en geniş ürün portföyünü çiftçilere sunmayı hedefliyor.  
 
Tarım ve hayvancılık sektörününde zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayacak en yeni teknolojileri, onlarca yerli ve yabancı markayı bünyesinde toplayan Bims Agro Alliance ailesi konusunda uzman 55 kişiden oluşuyor.
 
Hayvancılık, mekanizasyon, sulama sistemleri konusunda en iyi hizmeti vermeyi amaç edinen Bims Agro Alliance; satış, proje ve mühendislik, teknik servis, expertiz, finans ve yedek parça birimleri ile çiftçilerinin hizmetinde.
 
03-07 Kasım tarihleri arasında dört gün sürecek olan açılış günlerinde bir çok etkinlik ve süpriz, davetlileri bekliyor.
 

Kurumsal

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