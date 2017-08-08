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Türkiye’nin rüzgarı Avrupa’yı geride bıraktı

Rüzgar Enerjisi YEKA ile uygulanan ihale modeli, dünyada tek olma özelliğini taşıyor. Daha güçlü ihale şartnamesi bulunan dev projenin, rakiplerine göre yerlilik oranı da daha yüksek.

Türkiye’nin rüzgarı Avrupa’yı geride bıraktı
Türkiye'nin rüzgar teknolojileri alanında üretim üssü olmak için açtığı Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, dünyadaki benzerlerine fark attı. Türkiye, benzer modeli uygulayan Güney Afrika, Brezilya ve Meksika'dan daha güçlü bir ihale şartnamesi ile ayrılırken, daha az kamu desteği ile rekoru sağladı. Bu da Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koydu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, YEKA ihalesi ile ilgili olarak "Rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti." dedi.
Dünyaya örnek oldu
Düşük maliyetiyle dünya rekoru da kıran YEKA ihalesi, ayrıca şartlarıyla da dünyadaki benzerlerine örnek oldu. Türkiye'nin YEKA ile birlikte uyguladığı model dünyada tek. Edinilen ilgiye göre, bu kadar yüksek yerlilik oranı ve Ar-Ge şartı hiçbir modelde bulunmuyor. Belli oranlarda yerli üretim şartı ile uzun vadeli alım garantisine dayalı açık eksiltme usulü ihale modeli ise dünyada Güney Afrika, Meksika ve Brezilya'da uygulandı. Bu ülkelerde çıkan fiyatlar ekonominin farklı alanlarında sık sık karşılaştırılan bu ülkelere küresel piyasalarda duyulan güveni de ortaya koydu.
finanshaber.com
 
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