Türkiye’nin tohumluk patatesi Sivas’tan

Türkiye Dünya’da patates üretiminde 15. Sırada yer alırken Sivas ise tohumluk patates üretiminde Türkiye’de Konya’dan sonda 2. Sırada yer alıyor. Yemekli patateste ise 7. Sırada.

TÜİK Rakamlarına göre Türkiye’de patates üretimindeki verim Dünya standartlarının üzerinde. Dünya ortalamasında verim kiloda 1.613 olarak ölçülürken Türkiye’de ise bu rakam 3.078. Ülkemizde patates dikim alanı 1.540.000 dekar, 4 milyon 397 bin 711 ton üretim ile dünya patates üretiminde 15’inci sıradadır. Türkiye’de üretilen patatesin yüzde 60’ını ise yemeklik patates oluşturuyor. Kalan kısmı ise tohumluk, sanayilik ve hayvan yemi olarak değerlendiriyor.

45 bin ton tohumluk patates üretildi.

Türkiye’de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas ,tohumluk patates üretiminde Konya’dan sonra 2. Sırada yer alıyor. Yemeklik patates üretiminde ise 7.sırada yer almaktadır. TÜİK tarafından açıklanan geçtiğimiz yıla ait rakamlara göre Sivas ‘ta 15 bin 384 dekar alanda tohumluk patates dikimi yapıldı. 45 bin ton ürün elde edildi. Yemeklik patates üretimi ise 79 bin 280 dekar alanda dikim yapılarak 276 bin ton ürün elde edildi.

Tohumluk patates ithal ediliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yıllık patates tohumluğu ihtiyacının 539 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen Türkiye’de tohumluk patates üretimi 175 bin ton. Kalan kısım ise ithal ediliyor. 2016 yılında ithal edilen patates tohumluğuna 24 milyon 162 bin dolar ödendi.