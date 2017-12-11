Türkiye’nin üretim üssü ‘Kayseri’ olacak

KAYSO ve KalDer işbirliğinde, “Verimlilik ve Liderlik” konulu deneyim paylaşım semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üyelerimizin programa gösterdiği yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek, KAYSO olarak önümüzdeki dönemlerde bu tür paylaşım seminerlerinin sıklığını daha da artırarak ülkemizin öncü kurumlarının değerli yöneticilerini üyelerimizle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayserili sanayiciler olarak vizyonlarını Türkiye’nin üretim üssü olarak belirlediklerini ve bu vizyon için tüm işletmelerin sürdürülebilir, kârlı işletmeler olması gerektiğini söyledi.







EFQM Mükemmellik Modelinin önemine değinen Başkan Büyüksimitci, “Endüstri 4.0’ın, dijitalleşme ve yapay zekanın yoğun şekilde konuşulduğu günümüzde daha kaliteli, daha yenilikçi ürün, hizmetler ve iş modelleri için Toplam Kalite Yönetimi veya bu kapsamda kaizen / kalite çemberleri ya da daha genel kapsamda EFQM Mükemmellik Modeli gibi yönetim sistemlerine ihtiyaç var mı, faydası olur mu, biraz geriden takip edelim mi gibi soruları sormak için harcayacağımız zaman dahi kaybedilmiş zamandır ve bizleri değişen dünyayı yakalamanın ötesinde ona öncülük etme vizyonumuzda oldukça gerilere bırakmış demektir” dedi.







Sanayiciler olarak inovatif işler yapabilmek ve geleceği tasarlamak için önce çalışma disiplininin, daha verimli iş modellerinin ve iş yapış süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, bu gerekliliklerin ve çabaların en küçüğünün dahi bir değişim yönetimi ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.







Kurumlardaki değişikliklere liderlerin öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Bizler lider dediğimiz zaman sadece genel müdürü ya da patron seviyesindeki yöneticiyi algılamıyor; 5-10 çalışanı yöneten bir ustabaşının dahi kurumda liderlik özellikleri sergilemesi ve ihtiyaç duyulan değişime öncülük etmesi gerekliliğine inanıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Coca-Cola İçecek Çorlu Fabrika Kalite Güvence Müdürü Uğraş Güngör, Mükemmellik Yolculuğuna Liderlik başlıklı bir sunum yaparak, Coca-Cola’nın Türkiye tarihi ve EFQM yolculuğu hakkında detaylı bilgiler aktardı.







Son olarak kürsüye gelen Gamak Makina Sanayi A.Ş. Yalın Ofis Lideri Ersoy TÜREL, “Kaizen Ödülü Projesi Ve Başarıda Liderliğin Rolü” başlıklı bir sunum yaparak, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

Kurum Haberi