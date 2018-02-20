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Türkiye’yi zirveye taşıyacak teşvik yolda

Hükümet, tarımda Türkiye’yi devler ligine taşımak için harekete geçti. Bu kapsamda atılacak 6 adımla, organik tarıma destek verilirken çiftçinin düşük faizli krediye erişimi de kolaylaşacak.

Türkiye’yi zirveye taşıyacak teşvik yolda


Organik katlanacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2005’ten bu yana organik tarıma toplam 394 milyon liralık destek sağladı. Yeni dönemde organik tarım yapan çiftçiye de tarımsal desteklerin yanında organik tarım desteği sağlanarak, tarım alanları içerisinde söz konusu alanların oranı yüzde 1.95’ten yüzde 4’e çıkarılacak.



Düşük faizli kredi
İşletmeleri ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler bir bir hayata geçiyor. Arazilerini büyütmek isteyen mirasçılara arazi toplulaştırması kapsamında kredi imkânları sağlanacak. Büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturan çiftçilere de özel destekler verilecek. 8 milyon hektarlık arazinin toplulaştırma çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.




Yüksek katma değer
14 yeni araştırma merkezi kurularak sertifikalı ürün yönetimine ağırlık verilecek. Biyoteknoloji, gen kaynaklarının korunması, nanoteknoloji çalışmalarına öncelik verilerek katma değeri yüksek üretim desteklenecek.




Kuraklık takipte
Tarımsal kuraklık için de yeni bir adım atılıyor. Buna göre, tarımsal kuraklığın daha etkin izlenebilmesi ve önlemlerin alınabilmesi için tarımsal meteoroloji merkezleri yaygınlaştırılacak. 400 olan tarımsal meteoroloji merkezleri bin 200’e çıkarılarak ülke genelinde etkin bir şekilde çalışacak.



Islah eğitimi verilecek
Verimi ve randımanı yüksek üretim için ıslah çalışmaları artırılacak. Hayvancılıkta, ari, hastalıklara dayanıklı ırklar elde etmek için, “Halk Elinde Islah” projesi kapsamında çiftçiye ıslah eğitimleri verilerek, ırkların ıslah edilmesi sağlanacak.

Doğu'ya 6 milyar lira


Akdeniz’de boşa akan sular Konya Ovası’na yönlendirilerek su tasarrufu sağlanacak. Konya Ovası Projesi kapsamında, 9 milyon dekarlık arazi sulanacak. Doğu Anadolu Projesi kapsamında sağlanacak 5.7 milyarlık kaynakla bölgede gelir ve istihdam artışı sağlanacak.
(finanshaber)
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