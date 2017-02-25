TÜRKONFED sürdürülebilir büyümeye odaklandı

TÜRKONFED çatısı altındaki 25 federasyon 190 dernek 24 bin 100 iş insanı 40 bine yakın şirketi istihdamda sürdürülebilir büyüme hedefiyle harekete geçireceklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi ve KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, “İnsan odaklı büyüme, sürecinin bir parçası olarak, iş gücünün eğitim sürecinin önemine de vurgu yaparak, sadece işe almak yeterli değil eğitmek ve verimli hale getirmekte önemli. Ülke genelinde başlayan istihdam seferberliğinde özel sektörün payının artması için tüm üyelerimiz harekete geçecektir” dedi.



Başkan İbrahim Yılmaz, “TÜRKONFED olarak özel sektörün gelişmesi, özellikle kadın ve genç istihdamın toplam istihdam içindeki oranının artırılması, bölgesel ve sektörel kalkınmanın sürdürülebilir olması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda milli istihdam seferberliğinin yürüttüğümüz tüm çalışmaları güçlendirerek arttıracağını düşünüyoruz. Milli istihdam seferberliğinde büyümenin kalitesine odaklanan verimlilik artışını hedef alan ve bu doğrultuda insan kaynağının etkin kullanılmasını ilke edinen anlayış, sadece işsizlik sorunumuzun çözümünde değil cari açık ve katma değerli yüksek üretimin artışında da ivme yaratacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

