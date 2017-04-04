TÜRKONFED, teknoloji ve kadın girişimciliğini ele alacak

Bünyesindeki İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu aracılığıyla, kadının iş gücüne katılımının artırılması, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi farklı alanlarda projeler gerçekleştiren TÜRKONFED tarafından 2015 yılında başlatılan "Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan toplantılar 2017 yılında da devam ediyor.

Projenin ilk toplantısı 6 Nisan 2017 tarihinde Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. TÜRKONFED üyesi Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (ORSİFED) ve Kadın Komisyonu ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ev sahipliğinde düzenlenen toplantı "Teknoloji ve Kadın Girişimciliği" ana teması ile düzenleniyor.

Toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz ile KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek "Teknoloji ve Kadın Girişimciliği" panelinde, kadınların teknolojiye erişiminin artırılmasının girişimcilik üzerindeki olumlu etkileri ele alınırken, Arya Women Yatırım Platformu Yatırım Lideri Münteha Adal'nın moderatörlüğünü yapacağı panele, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erol, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal ile M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucu Ortağı ve Başkanı Ufuk Tarhan konuşmacı olarak katılıyor.

Çok sayıda iş kadını derneğinin ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, bölgenin başarılı iş kadınları kendi başarı öyküleri ile deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, "Bölgenin Başarılı İş Kadını Ödülü" de sahiplerini buluyor.

Kadooğlu: kadının olmadığı yerde demokrasi olmaz

Kadının iş ve sosyal hayata aktif katılımını önemsediklerini, bu amaçla 2017 yılını "Kadın Yılı" ilan ederek, konfederasyon çatısı altındaki 32 kadın derneği ile Türkiye genelinde etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Kadınların iş hayatındaki varlığı, kalkınmanın en önemli göstergesidir. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır. Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesinin, ekonomik yaşam ve iş dünyasında yer almasının önemi büyüktür. Kadının olmadığı yerde üretim olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz... Her şeyden önemlisi demokrasi olmaz" dedi.

Kurum Haberi







"2017 yılında Kayseri ile başladığımız Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi toplantılarını Mersin, Diyarbakır, Elazığ ve Samsun'da da yapmayı hedefliyoruz" diyen TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye'de kadın istihdamının gelişiminin incelendiği ve kadının iş gücüne katılımı konusunda uygulanacak politikalara ışık tutmayı amaçlayan İş Dünyası'nda Kadın Raporu'nun üçüncüsü hazırladıklarını söyledi. Prof. Dr. Açık, şunları ifade etti: "Kadınların iş gücüne katılımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ekonomik fırsatlar barındırıyor. McKinsey Türkiye tarafından yapılan Women Matter raporuna göre, küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025'te 12-28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir. Diğer yandan, öngörüler, kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasını 2025 yılında yüzde 20 oranında artırma potansiyeli barındırıyor"

Kadınların her sektörde başarılı bir şekilde var olduğunun altını çizen KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaooğlu, teknoloji ve girişimcilikte de kadınların varlığını geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Dr. Karaooğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar! Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım' demişti. İşte biz o kadınlarız ve teknolojide de varız" diye konuştu.

Kurum Haberi

