Turkuaz Ar-Ge Merkezi faaliyete geçti 

Türkiye’nin 776’ıncı, Kayseri’nin ise 9’uncu Ar-Ge merkezini Turkuaz Seramik olarak kurduklarını kaydeden Özkaya, “Kayseri’de 2018’den önce 8 tane Ar-Ge Merkezi vardı. Turkuaz Seramik olarak 2018’in ilk Ar-Ge Merkezini kurarak bu sayıyı 9’a yükselttik. Hâlihazırda Kayseri’mizden 2 tane daha başvuru olduğunu biliyorum. Kayserili sanayiciler olarak ISO birinci 500 ve ikinci 500’de 33 tane firmamız var. Bu firmalarımızın her birinin birer tane Ar-Ge merkezi kurarak bu rakamı 35-40’lara çıkarmak istiyoruz” dedi.

Kurulan merkez ile birlikte endüstriyel seramik ürünlerinin üretiminde ciddi çalışmalar yapacaklarının altını çizen Özkaya,»Ar-Ge merkezinin işletmelere sağladığı faydaları var. Artık günümüzde neyi üretiyorsak onu satma değil neyi satabiliyorsak onu üretme derdinde olmamız lazım. Katma değeri yüksek, teknolojik değeri olan, inovasyona yönelik üretim ve yeni tasarımlar elde etmek Ar-Ge’nin başlı başına oluş sebepleridir. Turkuaz Seramik olarak yeni ürün, tasarım üretmek, müşteri beğenisi doğrultusunda ürünlerimizi yeniden tasarımlamak olmazsa olmazlarımızdır. Biz de artık bu Ar-Ge merkezimizde endüstriyel seramik dediğimiz ürünlerin üretimi ile ilgili arkadaşlarımızla birlikte ciddi çalışmalar yapacağız. Asıl amacımızın da bu olduğunu söyleyebilirim» ifadelerini kullandı.







“Ar-Ge merkezi olmanın ciddi avantajları var”

Ar-Ge merkezlerinin asıl amacının araştırma, geliştirme, inovasyon, teknolojik üretim demek olduğunu vurgulayan Özkaya, “Ana hedefimiz bünyesinde daha az maliyetlerle daha verimli daha kaliteli yeni tasarımları olan ürünleri üretmektir. Güncel olarak Türk Seramiğin kilogram satış fiyatının 1,5 dolar olduğunu düşünürsek, amacımızın 2-3 katı civarında çıkarmak. Ar-Ge’nin de asıl amacı zaten araştırma, geliştirme, inovasyon, yenilik, teknolojik üretim demektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bununla ilgili Kayseri İncesu OSB’deki işletmemizde çok güzel bir yer kurduk, tüm testlerden geçti. Teknik ekibimizle birlikte ileriye dönük çalışmalarımızı yürütüyoruz.







El birliği ile, fikir birliği ile, karşılıklı istişare ile ve çağın ihtiyaçlarına göre araştırma ve geliştirme yapmak bu sürecin içinde bulunmak hem firmamız için, hem içinde bulunduğumuz sektör için, hem de ülkemiz için olmazsa olmazımızdır. Zaten işletmemizde bu türlü çalışmalar yapılıyordu, bununla ilgili klozet üretiminde 2017 yılı içerisinde ‘İbizaRimless Asma Klozet’ ile Frankfurt’ta iF Design Award ve Chicago’da The Chicago AthenaeumMuseum of Architecture and Design tarafından Good Design ödülleriyle dünyanın en prestijli ödüllerini aldık. Hemen akabinde çok ince kenarlı modelimiz Blue Lavabo ile, İstanbul’da Design Turkey İyi Tasarım ödülü ve Chicago’da The Chicago AthenaeumMuseum of Architecture and Design tarafından Good Design ödülleriyle otoritelerden tam puan aldık. Hâlihazırda işletmemizde bir Ar-Ge sistemi vardı, biz bunu resmi prosedüre döktük. Ar-Ge merkezi olmanın işletmelere ciddi avantajları var. Destekler ve teşviklerle birlikte hem işletmelerimiz motive olmakta hem de işletmelerin dinamik, hızlı yol alabilmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

Meclis Başkanı olduğu Kayseri Sanayi Odası üyelerine de seslenen Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, Ar-Ge merkezlerinin çoğaltılması gerektiğini belirtti. Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:







“Biz bunu 2017’nin başlarında ‘Ar-Ge merkezlerimizi çoğaltmamız gerekir’ derken üyelerimizden; ‘Herkese diyorsun da senin Ar-Ge merkezin var mı’ denildiğini tahmin edebiliyorum. İnanın onun mahcubiyetliğini yaşıyordum. Onun için öncelikle buradaki arkadaşlarıma ‘Sanayi Odası’ndaki üyelerimize ön ayak olmamız gerekir’ dedim. Allah’a şükürler olsun arkadaşlar da bu işe motive oldular, 2018’in ilk Ar-Ge merkezini Turkuaz Seramik olarak kurmuş olduk.







Tüm üyelerimizin hem devlet teşviklerinden faydalanması için hem de işletmelerin daha dinamik halde canlı tutulabilmesi için ve daha iyi ürünlerini, daha kaliteli, daha katma değerli ürünleri üretebilmek için Ar-Ge merkezi işletmelerimizin bünyesinde olmazsa olmaz birimimizdir. Ar-Ge merkezini kuruluşunda başından sonuna kadar işletmemiz bünyesinde ve işletmemiz dışında bize katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”

İHA