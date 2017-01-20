TZOB fahiş fiyatlara dikkat çekti Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarladan markete 5-6 kata varan fiyatlarla ilgili olarak, "Yıllardır dikkat çektiğimiz fahiş farkın Cumhurbaşkanımız tarafından da dile getirilmesi çözüm için bizi umutlandırdı." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarla ile market arasındaki fahiş fiyatlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira ama geliyor. Ama çarşıda, pazarda 7-8 liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. 'Bu işe kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım' dedik. Hep biz gençken bunları çok kullanırdık, 'aracı tefecilere lanet olsun' derdik. Şimdi hikaye aslında buraya dayanıyor" sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, çiftçinin, bu konuda dikkatli olmasını istedi; tedbir alınması, adımların buna göre atılması gerektiğini vurguladı. Bu son derece önemli bir konudur. Üretici ile market arasındaki fiyat farkını makul seviyelere çekemezsek tarımda sürdürülebilirliği sağlayamayız. Biz fahiş kar peşinde değiliz; üretici olarak istikrarlı, yeterli gelir elde edelim, tüketicimiz de makul fiyatlardan ürün tüketsin istiyoruz. Üretici-market fiyat farkını azaltmak için; Ürün üreticinin elinden çıkıp tüketiciye ulaşana kadar ki uzun zincirin tüm halkaları gözetim altında tutulmalıdır. Nakliye, ambalajlama ve depolama maliyetleri desteklenmeli. Pazarlama kanallarının sayısı azaltılmalı, disipline edilmeli. Kooperatifler ve üretici birlikleri mali ve idari yönden güçlenmeli, fonksiyonel hale getirilmeli. Üretici örgütlerinin, pazar analizi yapabilen, piyasaları özellikle dünya piyasalarını takip eden profesyonel kadrolarla ve yöneticilerle idare edilmesi sağlanmalı. Tüketici örgütleri güçlendirilmeli, piyasayı kontrol edebilecek duruma getirilmeli ve üretim planlaması yapılmalıdır.

Üretici-market fiyat makası

En son Ocak ayı başında düzenledikleri ve tarımın 2016 yılını değerlendirdikleri, beklentileri aktardıkları basın toplantısında, 2016 yılı Aralık ayı sonu, üretici ve market arasındaki fiyat farkını kamuoyuyla paylaştıklarını bildiren Bayraktar, Aralık ayında kuru kayısının 5 kat, portakalın 4,6 kat, elmanın 4 kat, kuru soğanın 3,6 kat, süt, marul ve kuru üzümün 3,4 kat, kuru incirin 3,2 kat, mandalina ve maydanozun ise 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının görüldüğünü belirtti.

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