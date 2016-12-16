TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımda fiyatlar dondu Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda yıllık üretici enflasyonunun yıllık bazda sıfırın altına indiğini bildirerek, "Genel tüketici enflasyonunun yüzde 7 olduğu bir ortamda tarımda üretici enflasyonu sıfırın altına indi. Tarımda üretici fiyatları, Kasım ayında yüzde 1,85 geriledi; yıllık enflasyon yüzde 2,86'dan yüzde eksi 0,82'ye geriledi" dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Kasım ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 0,52, yıllıkta yüzde 7 arttığını, Kasım'da aylık bazda yüzde 0,58 azalan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatların, yıllıkta yüzde 5,20'den yüzde 3,55'e indiğini hatırlattı.



Buna göre, Kasım ayında hem tarımda üretici hem de tüketici enflasyonunun genel tüketici enflasyonunun altında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımda üretici fiyatları, tarla üretiminin en üst noktalara ulaştığı yaz aylarının yaşandığı bir döneme girildiğinden dolayı düşmüştü. Eylül ayıyla birlikte yüzde 1,01'lik bir artış yaşanmıştı. Ekim ayında yüzde 0,63'lük bir gerileme görülmüştü. Aylık bazdaki gerileme yıllığa da yansımış ve tarım üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3'ün altına inmişti. Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 4,39'dan yüzde 2,86'ya düşmüştü. Geçen ay da tarımda üretici fiyatları yüzde 1,85 azalması nedeniyle Kasım itibarıyla yıllık enflasyon sıfırın altına, yüzde eksi 0,82'ye geriledi. Böylece 2015 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,09 olan tarımda üretici fiyat artışı, bu yıl yüzde eksi 0,82'ye indi. Kasım ayları itibarıyla yıllık enflasyon son bir yılda 11,91 puan azaldı.



Buna göre, tarımda üretici enflasyonu, genel tüketici enflasyonunun yıllıkta 7,82 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 4,37 puan altında kaldı.



Tarımda üretici fiyatındaki artış ile gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış arasındaki farkın 2,34 puandan 4,37 puana çıkması üretici market fiyatları arasındaki makasın Ekim ayına göre Kasım'da daha fazla açıldığını göstermektedir. Çiftçi, artık enflasyonun mağdurudur. Ürettiği ürünü, bir yıl önceki fiyatın altında satmak zorunda kalmaktadır. Buna rağmen, tüketici de makul fiyatlarla ürün alamamaktadır."

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