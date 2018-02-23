TZOB ve TÜDKİYEB'den koyun projesine destek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, TİGEM'in Ziraat Bankası aracılığıyla 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacağı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'ni önemli bulduklarını söyledi.

Türkiye'deki küçükbaş hayvan sayısının 2016'da 41,3 milyon iken geçen yıl 44,3 milyona çıktığına işaret eden Bayraktar, "Bu sayı artırılarak, ülkemizde çok daha fazla küçükbaş hayvan yetiştirilebilir." dedi.

Bayraktar, kırmızı et ihtiyacının mutlaka dana eti dışında başka bir kaynaktan da ikame edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun için en önemli alternatifin küçükbaş olduğunu dile getirdi.

Yetiştiricilere 300 başa kadar damızlık koyun ve bunun yeminin temin edileceğinin açıklamasını olumlu bulduklarını ve önemsediklerini vurgulayan Bayraktar, "Ayrıca, üreticinin bakım hizmet bedelinin ve sigortasının avans olarak ödenecek olmasını, doğacak kuzulara alım garantisi verilmesini, avansların da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için önerilerini de anlatırken, şunları kaydetti:

"İşletme altyapıları iyileştirilmeli, çiftçi eğitimleri devam etmeli. Çiftçilerin, modern bilgi ve teknolojik gelişmelere kolay bir şekilde ulaşması sağlanmalı. Dış pazarlarda üstünlük sağlamak için sektöre rekabetçi yapı kazandırılmasına yönelik tedbirler alınmalı. Üretim-sanayi entegrasyonu sağlanmalı. Üretim maliyetlerini düşürücü önlemler devreye sokulmalı. Çoban sorununa yönelik kalıcı çözümler üretilmeli ve dişi anaç hayvan kesimini önleyecek tedbirler alınmalı. Ayrıca meraların korunması ve ıslah çalışmaların hızlandırılması gerekir."

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de 300 koyun projesini önemsediklerini ve bunun başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Hükümetin küçükbaş hayvancılığı önemsemesinin yetiştiricilere moral olduğunu ifade eden Çelik, "Köye dönüşün önünü açacak adım olarak da bilinen 300 koyun projesiyle küçükbaş hayvan sayımızda belirgin artışlar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, projenin küçükbaş hayvan sayısı az illerde uygulanmasının daha çok fayda sağlayacağını, Birlik olarak projede üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

AA

