Üç yılda 276 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi

Ordukaya, yaptığı açıklamada, kurumun bugüne kadar 759 meslek standardı hazırladığını söyledi.

419 ulusal yeterlilik belirlediklerini ve 115 kuruluşu, sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdiklerini anlatan Ordukaya, bu kuruluşların tamamının ISO1724 uluslararası personel belgelendirme standardında akredite olmuş bağımsız sınav ve belgelendirme kuruluşları olduğuna işaret etti. Ordukaya, "Vatandaşlarımız, doğrudan bu kuruluşlara başvuru yaparak mesleki yeterliliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini kameralı ortamlarda girdikleri sınavlarda başarılı olarak belgeleyebiliyor." diye konuştu.

2015'ten bu yana 276 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını belirten Ordukaya, şunları kaydetti:

"Ama bizim sınav ve belgelendirme kuruluşlarımızın yıllık 1 milyon 750 bin kişiyi belgelendirme kapasitesi var. Özellikle 2015 yılında tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge zorunluluğunun hayata geçmesinden sonra sınav ve belgelendirme faaliyetlerimizin ciddi bir şekilde artığını görüyoruz. 2015 yılında yaklaşık 45 bin kişi almıştı. O günden sonra 2 yıl içinde 200 binin üzerinde vatandaşımız belgelerini almış durumda. Önümüzdeki günlerde çıkarılacak yeni belge zorunlulukları, teşvikler, özendirici mekanizmalarla birlikte biz bu sayının artacağını düşünüyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla belge zorunluluğu getirilecek 161 meslek var. Bu mesleklerin 180'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerine baktığımızda 450 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

AA

