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Ucuza satılacak kıyma ve kuşbaşının fiyatı belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. Kıyma 29, kuşbaşı et 31 liradan satılacak.

Ucuza satılacak kıyma ve kuşbaşının fiyatı belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. 



FİYATLAR BELLİ OLDU

Böylece, kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba daha önce yaptığı açıklamada, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti.Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti. (internethaber.com)

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Son DakikaKayseriUCUZ ETFAKIBABAEŞREFAhmetKUŞBAŞIEtKıyma
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yener 5 ay önce

kuşbaşı 15 olmalı kıyma 10 tl olmalı biz askeri ücretle çalışanız yinede yüksek fiyatlar kayseride su fiyatı çok yüksek elektirik desen aynı ev kirası başını aldı gitti en düşük ev kirası 700 tl benzin mazot desen çok yüksek okul masrafları gelde sen geçin askeri ücretle bir ay askeri ücret yetmiyor artı borçlanıyoruz artı icralar kapı ya dayanacak hiç bir şeye zam yapmayın maaşlarada zam yapmayın maaşlara yuzde üç zam elektirik su benzin otobüs bilet parasına yüzde 20 dayanan zamlar nasıl olacak bu hayat

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işci 5 ay önce

etfiyatları yinede yüksek bu fiyatlar kuşbaşı 20 kıyma 10 tl olmalı biz askeri ücretle çalışan kişileriz otobüs biletleri yüzde 20 zam geldi çok mazot benzin ortalama yüzde 20 zam ev kirası aylık en düşük 500 tl su elektirik desen toplam 200 tl aylık ödenmekte askeri ücret maşı ise 1400 tl gelde sen geçin bu parayla sayın mehmet öz haseki Allahın suyuna paramı alınır demişti belediye başkan adayıyken şimdi en yüksek kayseri içiyor suyu Allah yar ve yardımcımız olsun Allah vijdan merhamet versin

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