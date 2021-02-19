ULAŞIM A.Ş.’DEN YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM: “BOJİ PRES”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tramvay araçlarının hareket sistemleri olan bojilerde bulunan ve yolculuk konforu ile birebir ilgili olan kauçuk ve yay parçalarının yük altında kontrolünü sağlayan otomatik çalışan bir test cihazı olan Boji Pres’i üretti.

Araç ağır bakımlarının ardından boji dengelemelerinin yapılarak sarsıntısız ve rahat bir yolculuk sunulması amacıyla aracın yürüyen aksamlarının ayarlanması işleminde kullanılacak olan yerli üretim Boji Pres, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tüm boji çeşitlerinde kullanılabileceği gibi gelecekte alınması ihtimal tüm marka araç bojileri üzerinde de kullanılabilecek global bir ürün olarak tasarlandı.

6 AYDA YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM

Boji Pres Üretim projesi, tasarımın ve çizimin yapılması, malzemelerin uygun olarak seçilmesi, FEM analizlerinin gerçekleştirilmesi, mekanik karkasın üretilmesi, hidrolik tasarımın yapılması ve elektronik yazılımın gerçekleştirilmesi şeklinde toplam 6 ay içerisinde tamamlanarak 2021 Şubat ayında devreye alındı. Kayseri Ulaşım A.Ş. mühendis ve teknikerlerinin çalışması sonucunda tasarlanıp, yüzde yüz yerli Kayseri’de üretilerek faaliyete geçirilen Boji Pres, cihazın tasarımı ve yazılımı tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından gerçekleştirildi ve makinenin mekanik karkas üretimi ve hidrolik hattının üretimi için Kayseri sanayisi kullanıldı.

AMACIMIZ HEM GETİRİ SAĞLAMAK, HEM DE YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN SAYISINI ARTTIRMAK

Yerli üretim Boji Pres cihazını yerinde inceleyen ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu’dan bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Ulaşımda günün koşullarına uygun olarak hem kendimizi yenileme mantığı, hem de yerli ve milli ürünleri arttırma anlayışı içerisinde Ulaşım A.Ş. çalışmalarını sürdürüyor. Sadece kendi araçlarımıza ya da sistemimize katkı sağlamak değil, tüm ülkemizdeki ulaşımla ilgili yerlere bu hizmetlerimizi paylaşmak ve hem getiri sağlamak, hem de yerli ve milli ürün sayısını arttırmak anlayışı içerisinde bu ürünleri yerleştiren bir yaklaşım sergilemekteyiz” dedi.

Bu projenin tamamının yerli üretim olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Burada ‘boji press’ üretimi diye bildiğimiz bu testle ilgili olan sistemi, yine Kayserimizin tüm imkânlarını kullanarak tamamı yerli bir şekilde yapılmış olan önemli bir çalışmaya imza atılmış durumda. Ben ekibimizi, kutluyorum. İnşallah daha bu tür çalışmaları hızlandırmalarını arttırmalarını, Kayserimize ve ülkemize katma değer sağlamalarını diliyorum. ‘Know how’ şeklindeki bilgi oluşumunu da sağlamaları bizim için önemli” diye konuştu.







