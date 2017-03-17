Ulaşım A.Ş.’nin performansı değerlendirildi



Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Performans Değerlerdirme Toplantısı’nda konuşan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, 2016 yılında uygulanmaya başlanılan performans yönetim sistemine, kurumsallaşma adına yapılan faaliyetlere ve gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine değindi. Sürekli gelişen bir şirket olduklarını vurgulayan ve Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Gündoğdu, sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler verdi. Gündoğdu, “Sosyal sorumluluk projeleriyle hizmetimizden faydalanan insanların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamalıyız. Ayrıca tükettiğimiz kaynaklarlar nedeniyle kirlettiğimiz havayı temizlemeye çalışmalıyız” dedi.

2016 yılında 30’dan fazla projeyi tamamlandıklarını ve bunlardan iki tanesiyle ödül aldıklarını belirten Feyzullah Gündoğdu, diğer illere verilen danışmanlık hizmetleri, kurulan Kaybis sistemleri ve sektördeki rolleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, konuşmasının sonunda elde ettikleri bilginin ve tecrübenin diğer illerle paylaşıldığını vurgulayarak, bu sektörde olmalarının sektörü değiştirdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu da yaptığı konuşmada Ulaşım A.Ş.’nin başarılı çalışmaları nedeniyle personeli kutladı. Darendelioğlu, “Verimliliğin kat kat artırılarak devam edeceği bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Toplantı en iyi performans sahiplerine ödüllerin verilmesiyle devam etti.

Kurum Haberi



