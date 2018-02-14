ULAŞIMDA ELEKTRİKLİ DÖNEM

Kayseri ulaşımına elektrikli otobüsler de entegre oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çok önem verdikleri ulaşım alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ulaşım ve toplu taşım yatırımlarıyla Kayseri’nin sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Bir taraftan katlı kavşak yatırımlarımız hızla devam ediyor, bir taraftan şehrimize büyük ölçekli alternatif yollar kazandırıyoruz, bir taraftan yeni raylı sistem hatları için çalışıyoruz, bir diğer taraftan da toplu taşımayı çok daha konforlu hale getirmek için yatırımlar yapıyoruz” dedi.







Bu doğrultuda elektrikli otobüslerin şehir trafiğine entegre edileceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “18 adet elektrikli otobüs alımı için ihale hazırlıklarını tamamladık. Bu otobüslerin 8 adeti raylı sistem araçları büyüklüğünde olacak.







25 metre uzunluğundaki 8 aracın yanı sıra 18 metrelik 10 adet otobüs daha alacağız. Kısa zamanda otobüslerin alımı için ihaleye çıkacağız ve Mayıs ayından itibaren otobüslerin alımına başlayacağız. Bu araçlar Bekir Yıldız Bulvarı’nda kullanılacak ve Yeni Şehir Hastanesi başta olmak üzere Mobilyakent, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi gibi insan yoğun bölgelere ulaşımı sağlayacak.”







Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı’nda çalışacak otobüslerin Talas ve şehir merkezi bağlantılarının olabileceğini kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, ulaşım ve toplu taşıma yatırımlarının Ulaşım Yılı ilan edilen 2017 yılında olduğu gibi aynı hızla devam edeceğini sözlerine ekledi.



Kurum Haberi