ÜLKE EKONOMİSİ 2021’E İYİ BAŞLAMADI

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, “Ülke ekonomisine dair verilere baktığımız zaman önceki aylara oranla bir düşüş yaşadığımızı görüyoruz. Hemen hemen tüm illerde ihracat kaleminde azalma mevcut. Geçen yılın aynı ayına baktığımızda ise büyük çaplı olmasa da bir ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Bu aylarda yaşanan kayıplar telafi edilemeyecek bir yekûnu oluşturmuyor. Doğru adımlarla ekonomi iyi noktalara gelecektir. İthalat ile ihracatın birbirine yaklaşması ve ekonomiye değer katacak ürünlerin artırılması için bizler iş adamları olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ali Özcan, Kayseri özelinde de ekonominin Türkiye genelindeki durumla aynı doğrultuda seyrettiğini belirtti. Özcan, “Kayseri yükseliş eğrisi olarak Türkiye lokomotiflerinden bir tanesi olmaya gidiyordu. Maalesef ufak bir tökezleme yaşamış olduk. Bu durumun geçici olmasını temenni ediyoruz. Eksiklerimizi net olarak belirleyip buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Malumunuz üzere bizler gördüğümüz açıkları kapatmaya gayret gösteriyoruz. Son olarak Baltık ülkeleri ile bir buluşma gerçekleştirmiştik. Şimdi de genel merkezimiz önderliğinde 3’lü Formül: Pazarlama, Dijital Dönüşüm, Global E-Ticaret başlıklı bir konferansımız olacak. Bu ve benzeri etkinliklerle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.